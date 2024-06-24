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Haberler Galeri Seren Serengil'in beş katlı villası görenleri büyüledi! Muhteşem süper lüks evindeki o detay dikkat çekti!
Giriş Tarihi: 24.06.2024 13:11 Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 14:15

Seren Serengil'in beş katlı villası görenleri büyüledi! Muhteşem süper lüks evindeki o detay dikkat çekti!

Evrim Akın, Seren Serengil'in 5 katlı muhteşem villasına gitti. Akın bu hafta, 90'lı yıllardaki assolistliği, doğallığı, dobralığı ve magazin dünyasına damga vuran açıklamalarıyla adından sıkça söz ettiren şarkıcı ve yorumcu Seren Serengil'in beş yıllık hayat arkadaşı Mustafa Tohma ile yaşadığı evinin kapısını çaldı. İşte o kareler...

Seren Serengil’in beş katlı villası görenleri büyüledi! Muhteşem süper lüks evindeki o detay dikkat çekti!

'Evrim Akın İle Ev Gezmesi'nin bu haftaki konuğu Seren Serengil oldu. Olay yaratan açıklamaları, sosyal medya paylaşımları, magazin gündemine damga vuran yorumculuğuyla dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcı ve yorumcu Seren Serengil, merak edilen beş katlı villasının kapılarını ilk kez açtı.

Seren Serengil’in beş katlı villası görenleri büyüledi! Muhteşem süper lüks evindeki o detay dikkat çekti!

TASARIMLAR DİKKAT ÇEKTİ

Modern ve klasik çizgiler taşıyan evini gözler önüne seren Seren Serengil, evini kendi zevkiyle tasarladığını dile getirdi. Beş katlı villanın dizaynı dikkat çekti.

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Seren Serengil’in beş katlı villası görenleri büyüledi! Muhteşem süper lüks evindeki o detay dikkat çekti!

KÖPEKLERİNE EV YAPTIRDI

Birçok evcil hayvanı olan Serengil, bahçesine köpekleri için özel olarak yaptırdığı evleri de gösterdi. Çift katlı bir köpek evi yaptıran ünlü isim, üst kat 'kışlık' alt kat 'yazlık' çünkü üst taraf yazın çok güneş alıyor dedi.

Seren Serengil’in beş katlı villası görenleri büyüledi! Muhteşem süper lüks evindeki o detay dikkat çekti!

MAĞAZA VİTRİNLERİNE TAŞ ÇIKARTTI

Kendi programı dışında başka programlara çıkmadığını belirten Seren Serengil, Evrim Akın ile keyifli dakikalar geçirdi. Doğa ile iç içe olan yeşillere bürünmüş evinde Serengil'in özellikle giyinme odası ve ayakkabı dolabı dikkat çekti.

Seren Serengil’in beş katlı villası görenleri büyüledi! Muhteşem süper lüks evindeki o detay dikkat çekti!

Gardırobunu cam olarak tercih eden isim bir tarafa kıyafetlerini bir tarafa ayakkabılarını dizmiş. Ünlü ismin bir ayakkabı çeşidinin tüm renklerini aldığı da gözlerden kaçmadı. Birçok leopar ürünü olduğu görünen Serengil konuyla ilgili 'Leopar denildiğinde Seren Serengil biliyorsun' dedi.

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