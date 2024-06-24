Seren Serengil’in beş katlı villası görenleri büyüledi! Muhteşem süper lüks evindeki o detay dikkat çekti!

Gardırobunu cam olarak tercih eden isim bir tarafa kıyafetlerini bir tarafa ayakkabılarını dizmiş. Ünlü ismin bir ayakkabı çeşidinin tüm renklerini aldığı da gözlerden kaçmadı. Birçok leopar ürünü olduğu görünen Serengil konuyla ilgili 'Leopar denildiğinde Seren Serengil biliyorsun' dedi.