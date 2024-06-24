Giriş Tarihi: 24.06.2024 13:11
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024
14:15
Seren Serengil'in beş katlı villası görenleri büyüledi! Muhteşem süper lüks evindeki o detay dikkat çekti!
Evrim Akın, Seren Serengil'in 5 katlı muhteşem villasına gitti. Akın bu hafta, 90'lı yıllardaki assolistliği, doğallığı, dobralığı ve magazin dünyasına damga vuran açıklamalarıyla adından sıkça söz ettiren şarkıcı ve yorumcu Seren Serengil'in beş yıllık hayat arkadaşı Mustafa Tohma ile yaşadığı evinin kapısını çaldı. İşte o kareler...