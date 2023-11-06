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Haberler Galeri Seren Serengil'in Dilan Polat yorumu tepkilerin odağı oldu! Dilan Polat "Oğlum şimdi sana kim bakacak?" diye haykırmıştı...
Giriş Tarihi: 06.11.2023 11:12 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 11:36

Seren Serengil'in Dilan Polat yorumu tepkilerin odağı oldu! Dilan Polat "Oğlum şimdi sana kim bakacak?" diye haykırmıştı...

Son dakika haberi... Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile aile bireylerinin de aralarında bulunduğu 18 kişiye yönelik yürütülen soruşturmada 12 kişi tutuklanmış, 6 kişi de adli kontrol şartı ile serbet kalmıştı. İfadesinde "Para işlerine karışmam. Ticari işlerle ilişkim yok. Ben reklam yüzüyüm" diyen Dilan Polat suçu eşi Engin Polat'ın üstüne atsa da tutuklanmaktan kurtulamamıştı. Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu, Can Doğu'nun da aralarında bulunduğu 12 kişi cezaevine gönderilmişti. Dilan Polat adliye koridorlarını "Oğul sana şimdi kim bakacak" diye inletmişti. Seren Serengil'in Dilan Polat'ın çocukları ile ilgili yorumuna tepki yağdı. İşte sosyal medyanın konuştuğu olayın ayrıntıları...

Seren Serengil’in Dilan Polat yorumu tepkilerin odağı oldu! Dilan Polat Oğlum şimdi sana kim bakacak? diye haykırmıştı...

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu olay çift Dilan Polat ile Engin Polat, beraberindeki 10 kişiyle birlikte cezaevine girdi. İki çocukları olan çift, 4 ayrı suçtan tutuklu olarak yargılanacak. Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu'nun da aralarında bulunduğu birçok aile üyesinin tutuklandığı olaya Seren Serengil'den de dikkat çeken bir yorum geldi. Seren Serengil'in Dilan Polat'ın çocukları Nilda ve Milan ile ilgili yorumu tepkilerin odağı oldu.

Seren Serengil’in Dilan Polat yorumu tepkilerin odağı oldu! Dilan Polat Oğlum şimdi sana kim bakacak? diye haykırmıştı...

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile aile bireylerinin de aralarında bulunduğu 18 kişiye yönelik yürütülen soruşturmada 12 kişi tutuklanmış, 6 kişi de adli kontrol şartı ile serbet bırakılmıştı.

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Seren Serengil’in Dilan Polat yorumu tepkilerin odağı oldu! Dilan Polat Oğlum şimdi sana kim bakacak? diye haykırmıştı...

İfadesinde "Para işlerine karışmam. Ticari işlerle ilişkim yok. Ben reklam yüzüyüm" diyen Dilan Polat suçu eşi Engin Polat'ın üstüne atsa da tutuklanmaktan kurtulamamıştı. Dilan Polat adliye koridorlarını "Oğul sana şimdi kim bakacak" diye inletmişti.

Seren Serengil’in Dilan Polat yorumu tepkilerin odağı oldu! Dilan Polat Oğlum şimdi sana kim bakacak? diye haykırmıştı...

Seren Serengil'in Dilan Polat'ın çocukları ile ilgili yorumuna tepki yağdı.

Seren Serengil’in Dilan Polat yorumu tepkilerin odağı oldu! Dilan Polat Oğlum şimdi sana kim bakacak? diye haykırmıştı...

İşte sosyal medyanın konuştuğu olayın ayrıntıları...

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