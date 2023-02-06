Giriş Tarihi: 06.02.2023 16:06
Güncelleme Tarihi: 06.02.2023
16:11
Seren Serengil'in Hataylı sevgilisi Mustafa Tohma gözyaşları içinde yardım istedi: Ailem enkaz altında!
Türkiye ardı ardına gerçekleşen yıkıcı büyüklükteki depremler ile acıya boğuldu! Son dakika deprem haberleri: Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde sabaha doğru saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından çok sayıda büyük artçı sarsıntı gerçekleşirken saat 13.24'te yaşanan 7.6 şiddetindeki deprem Elbistan merkezli olarak kaydedildi. Depremler çevre illerde de büyük yıkımlara sebep olurken göçük altında kalan vatandaşlar için herkes seferber oldu. Pek çok ilde hissedilen deprem sonrası Seren Serengil'in uzun süredir birlikte olduğu Hataylı sevgilisi Mustafa Tohma'dan da kötü haber geldi. Mustafa Tohma sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla ailesi için yardım istedi. Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma anne ve babasının enkazda sıkıştıklarını söyleyerek açık adres bilgisi paylaştı. Mustafa Tohma gözyaşlarına boğuldu.