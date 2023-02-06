Seren Serengil’in Hataylı sevgilisi Mustafa Tohma gözyaşları içinde yardım istedi: Ailem enkaz altında!

Türkiye ardı ardına gerçekleşen yıkıcı büyüklükteki depremler ile acıya boğuldu! Pek çok ilde hissedilen deprem sonrası Seren Serengil'in uzun süredir birlikte olduğu Hataylı sevgilisi Mustafa Tohma'dan da kötü haber geldi.