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Haberler Galeri Seren Serengil'in Hataylı sevgilisi Mustafa Tohma gözyaşları içinde yardım istedi: Ailem enkaz altında!
Giriş Tarihi: 06.02.2023 16:06 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 16:11

Seren Serengil'in Hataylı sevgilisi Mustafa Tohma gözyaşları içinde yardım istedi: Ailem enkaz altında!

Türkiye ardı ardına gerçekleşen yıkıcı büyüklükteki depremler ile acıya boğuldu! Son dakika deprem haberleri: Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde sabaha doğru saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından çok sayıda büyük artçı sarsıntı gerçekleşirken saat 13.24'te yaşanan 7.6 şiddetindeki deprem Elbistan merkezli olarak kaydedildi. Depremler çevre illerde de büyük yıkımlara sebep olurken göçük altında kalan vatandaşlar için herkes seferber oldu. Pek çok ilde hissedilen deprem sonrası Seren Serengil'in uzun süredir birlikte olduğu Hataylı sevgilisi Mustafa Tohma'dan da kötü haber geldi. Mustafa Tohma sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla ailesi için yardım istedi. Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma anne ve babasının enkazda sıkıştıklarını söyleyerek açık adres bilgisi paylaştı. Mustafa Tohma gözyaşlarına boğuldu.

Seren Serengil’in Hataylı sevgilisi Mustafa Tohma gözyaşları içinde yardım istedi: Ailem enkaz altında!

Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma'nın Hatay'da yaşayan ailesi de enkaz altında!

Seren Serengil’in Hataylı sevgilisi Mustafa Tohma gözyaşları içinde yardım istedi: Ailem enkaz altında!

Türkiye ardı ardına gerçekleşen yıkıcı büyüklükteki depremler ile acıya boğuldu! Pek çok ilde hissedilen deprem sonrası Seren Serengil'in uzun süredir birlikte olduğu Hataylı sevgilisi Mustafa Tohma'dan da kötü haber geldi.

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Seren Serengil’in Hataylı sevgilisi Mustafa Tohma gözyaşları içinde yardım istedi: Ailem enkaz altında!

Mustafa Tohma sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla ailesi için yardım istedi.

Seren Serengil’in Hataylı sevgilisi Mustafa Tohma gözyaşları içinde yardım istedi: Ailem enkaz altında!

Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma anne ve babasının enkazda sıkıştıklarını söyleyerek açık adres bilgisi paylaştı.

Seren Serengil’in Hataylı sevgilisi Mustafa Tohma gözyaşları içinde yardım istedi: Ailem enkaz altında!

Mustafa Tohma gözyaşlarına boğuldu. Sosyal medya hesabından ağlayarak yardım çağrısında bulunan Tohma, "Hatay'a acilen destek istiyoruz. Ailelerimiz sıkıştı, çıkamıyor" dedi.

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