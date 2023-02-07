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Haberler Galeri Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma enkazdaki ailesi için gözyaşlarıyla yardım istemişti! Mustafa Tohma büyük acı ile sarsıldı!
Giriş Tarihi: 07.02.2023 07:12 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 07:29

Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma enkazdaki ailesi için gözyaşlarıyla yardım istemişti! Mustafa Tohma büyük acı ile sarsıldı!

Türkiye ardı ardına gerçekleşen yıkıcı büyüklükteki depremler ile acıya boğuldu! Son dakika deprem haberleri: T ürkiye son yılların en büyük depremlerinden birini önceki gece saat 4.17'de yaşadı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Hatay, Diyarbakır, Malatya ve çevre illerde de çok şiddetli hissedildi. Yüzlerce vatandaşın hayatını kaybettiği, binlerce kişinin yaralandığı ve can kaybının artmasından endişe edildiği felaket sonrası, yakınlarından haber alamayanların arasında sanat dünyasının ünlü isimleri de var. Pek çok ilde hissedilen deprem sonrası Seren Serengil'in uzun süredir birlikte olduğu Hataylı sevgilisi Mustafa Tohma'dan da kötü haber geldi. Mustafa Tohma sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla enkaz altındaki ailesi için gözyaşlarıyla yardım istemişti. Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma'nın göcükte sıkışan anne ve babasından haber geldi. Annesini kaybeden Mustafa Tohma paylaşımı ile yürek sızlattı...

Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma enkazdaki ailesi için gözyaşlarıyla yardım istemişti! Mustafa Tohma büyük acı ile sarsıldı!

Son dakika deprem haberleri: Türkiye, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dün sabaha karşı saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki şiddetli deprem ile sarsıldı.

Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma enkazdaki ailesi için gözyaşlarıyla yardım istemişti! Mustafa Tohma büyük acı ile sarsıldı!

6.6 gibi yıkıcı olan da dahil olmak üzere 30'u aşkın artçı deprem kaydedilirken çok sayıda enkazın olduğu Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Osmaniye, Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır, Hatay gibi birçok ilden yardım çağrıları yapılıyor.

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Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma enkazdaki ailesi için gözyaşlarıyla yardım istemişti! Mustafa Tohma büyük acı ile sarsıldı!

Deprem, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Hatay, Diyarbakır, Malatya ve çevre illerde de çok şiddetli hissedildi. Yüzlerce vatandaşın hayatını kaybettiği, binlerce kişinin yaralandığı ve can kaybının artmasından endişe edildiği felaket sonrası, yakınlarından haber alamayanların arasında sanat dünyasının ünlü isimleri de var. Büyük panik içerisinde olan birçok ünlü, sosyal medya hesaplarında enkaz altındaki aileleri için takipçilerinden yardım istedi.

Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma enkazdaki ailesi için gözyaşlarıyla yardım istemişti! Mustafa Tohma büyük acı ile sarsıldı!

Bu isimlerden biri de Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma idi. Hatay'da yaşayan ailesinin enkaz altında sıkıştığını duyuran Tohma, yardım çağrısında bulunmuştu.

Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma enkazdaki ailesi için gözyaşlarıyla yardım istemişti! Mustafa Tohma büyük acı ile sarsıldı!

Seren Serengil'in uzun süredir birlikte olduğu Hataylı sevgilisi Mustafa Tohma'nın ailesinden haber geldi.

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