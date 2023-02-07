Giriş Tarihi: 07.02.2023 07:12
Güncelleme Tarihi: 07.02.2023
07:29
Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma enkazdaki ailesi için gözyaşlarıyla yardım istemişti! Mustafa Tohma büyük acı ile sarsıldı!
Türkiye ardı ardına gerçekleşen yıkıcı büyüklükteki depremler ile acıya boğuldu! Son dakika deprem haberleri: T ürkiye son yılların en büyük depremlerinden birini önceki gece saat 4.17'de yaşadı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Hatay, Diyarbakır, Malatya ve çevre illerde de çok şiddetli hissedildi. Yüzlerce vatandaşın hayatını kaybettiği, binlerce kişinin yaralandığı ve can kaybının artmasından endişe edildiği felaket sonrası, yakınlarından haber alamayanların arasında sanat dünyasının ünlü isimleri de var. Pek çok ilde hissedilen deprem sonrası Seren Serengil'in uzun süredir birlikte olduğu Hataylı sevgilisi Mustafa Tohma'dan da kötü haber geldi. Mustafa Tohma sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla enkaz altındaki ailesi için gözyaşlarıyla yardım istemişti. Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma'nın göcükte sıkışan anne ve babasından haber geldi. Annesini kaybeden Mustafa Tohma paylaşımı ile yürek sızlattı...