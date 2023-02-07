Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma enkazdaki ailesi için gözyaşlarıyla yardım istemişti! Mustafa Tohma büyük acı ile sarsıldı!

6.6 gibi yıkıcı olan da dahil olmak üzere 30'u aşkın artçı deprem kaydedilirken çok sayıda enkazın olduğu Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Osmaniye, Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır, Hatay gibi birçok ilden yardım çağrıları yapılıyor.