Seren Serengil’in yorumu pes dedirtti! Metin Arolat’ın cenazesine katılan Gülben Ergen’e Seren Serengil’den ağır sözler!

"GÜLBEN TRAVMASI VAR"

Serengil'in bu yorumu ile 'yetti artık' diyen sosyal medya kullanıcılarından: 'Sus artık, biz bile ağladık. Kadın yakın dostu, şaka gibisin', 'Her şeyden kendine pay çıkarmaya çalışma Seren', 'Bu kadar nefret normal değil', 'Seren'de Gülben travması var', 'Saldırmak için yer aramayın' gibi yorumlar geldi.