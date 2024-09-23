Giriş Tarihi: 23.09.2024 08:29
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024
08:30
Seren Serengil’in yorumu pes dedirtti! Metin Arolat'ın cenazesine katılan Gülben Ergen'e Seren Serengil'den ağır sözler!
Geçirdiği kalp krizi sonucu 52 yaşında vefat eden Metin Arolat, sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu. Metin Arolat, için dün Teşvikiye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Arolat'ın cenaze törenine ünlü isimler akın etti. Cenazede gözyaşlarına boğulan Gülben Ergen'e Seren Serengil'den ağır bir eleştiri geldi. Aralarında yıllardır soğuk rüzgarlar esen ikiliden Seren Serengil'in yorumu adeta pes dedirtti. Seren Serengil'e sosyal medya takiplerinden eleştiri yağdı. İşte detaylar…