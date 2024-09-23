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Haberler Galeri Seren Serengil’in yorumu pes dedirtti! Metin Arolat'ın cenazesine katılan Gülben Ergen'e Seren Serengil'den ağır sözler!
Giriş Tarihi: 23.09.2024 08:29 Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 08:30

Seren Serengil’in yorumu pes dedirtti! Metin Arolat'ın cenazesine katılan Gülben Ergen'e Seren Serengil'den ağır sözler!

Geçirdiği kalp krizi sonucu 52 yaşında vefat eden Metin Arolat, sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu. Metin Arolat, için dün Teşvikiye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Arolat'ın cenaze törenine ünlü isimler akın etti. Cenazede gözyaşlarına boğulan Gülben Ergen'e Seren Serengil'den ağır bir eleştiri geldi. Aralarında yıllardır soğuk rüzgarlar esen ikiliden Seren Serengil'in yorumu adeta pes dedirtti. Seren Serengil'e sosyal medya takiplerinden eleştiri yağdı. İşte detaylar…

Seren Serengil’in yorumu pes dedirtti! Metin Arolat’ın cenazesine katılan Gülben Ergen’e Seren Serengil’den ağır sözler!

Kadıköy'de sahne aldığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat, için dün Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Seren Serengil’in yorumu pes dedirtti! Metin Arolat’ın cenazesine katılan Gülben Ergen’e Seren Serengil’den ağır sözler!

Törene Arolat'ın sanatçı arkadaşları Gülben Ergen, Ozan Orhon, Yeliz, Demet Sağıroğlu, yapımcı İzzet Öz, oyuncu Barış Kılıç, Bekir Aksoy, Nilgün Belgün, Onur Büyüktopçu, modacı Hakan Akkaya, ailenin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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Seren Serengil’in yorumu pes dedirtti! Metin Arolat’ın cenazesine katılan Gülben Ergen’e Seren Serengil’den ağır sözler!

TEPKİ GÖSTERDİ

Yakın dostu Metin Arolat'ı son yolculuğuna uğurlarken gözyaşlarına boğulan ve kendine hakim olamayan Ergen'e araları gergin olan Serengil'den sert sözler geldi.

Seren Serengil’in yorumu pes dedirtti! Metin Arolat’ın cenazesine katılan Gülben Ergen’e Seren Serengil’den ağır sözler!

"ROL ÇALMA"

Gülben Ergen'in ağladığı videonun altına "Allah'ım bunun her olaydan rol çalmaları... Sanki her gün görüşüyor, yakını gibi. Orada yapma bari ya!" yorumunda bulunan Seren Serengil'e sosyal medyadan eleştiri yağdı.

Seren Serengil’in yorumu pes dedirtti! Metin Arolat’ın cenazesine katılan Gülben Ergen’e Seren Serengil’den ağır sözler!

"GÜLBEN TRAVMASI VAR"
Serengil'in bu yorumu ile 'yetti artık' diyen sosyal medya kullanıcılarından: 'Sus artık, biz bile ağladık. Kadın yakın dostu, şaka gibisin', 'Her şeyden kendine pay çıkarmaya çalışma Seren', 'Bu kadar nefret normal değil', 'Seren'de Gülben travması var', 'Saldırmak için yer aramayın' gibi yorumlar geldi.

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