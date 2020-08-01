Serenay Sarıkaya aldığı kilolarla olay oldu! Seren Serengil'den Serenay Sarıkaya'ya hamilelik yorumu: Bir hamile güzelliği gelmiş... Peki gerçekten Serenay Sarıkaya hamile mi?

Serenay SarıkayaInstagram hesabından yağtığı son paylaşımla yine magazin gündemine bomba gibi düştü. Şu sıralar işinden çok Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla anılan Serenay Sarıkaya tatil paylaşımlarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya son olarak beyaz tulumu ile sahilde çekİlmiş fotoğraflarını yayınladı. Cem Yılmaz'ın sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın son paylaşımında bi hayli kilolu görünmesi akıllara hamile olabileceğini getirirken olay yorum Seren Serengil'den geldi. Seren Serengil Serenay Sarıkaya'nın için "Bir hamile güzelliği gelmiş" yorumu yapında sosyal medyaya damga vurdu. Kafaları karıştıran bu yorum sonrası sosyal medyada en çok Serenay Sarıkaya hamile mi? sorusu merak edildi. Serenay Sarıkaya'nın aldığı kilolar takipçilerinin dikkatinden de kaçmazken birçok hayranı "hamile misin?" yorumunda bulundu. İşte Cem Yılmaz ile aşk yaşayan Serenay Sarıkaya'nın son paylaşımı...
Giriş Tarihi: 01.08.2020
09:12
Güncelleme Tarihi: 01.08.2020
09:17
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