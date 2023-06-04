Giriş Tarihi: 04.06.2023 09:13
Güncelleme Tarihi: 04.06.2023
09:23
Serenay Sarıkaya gelinin kız kardeşi kombini ile sosyal medyanın diline düştü! Altın rengi elbisesi demode saçlarıyla geceye damga vurdu!
Bir dönem hızlı aşk hayatı ile magazinden düşmeyen Serenay Sarıkaya şu sıralar kariyerinde yıldız gibi parlıyor. Alice müzikali, Şahmaran ve son olarak yer aldığı Aile dizisinde performansı ile tam not alan Serenay Sarıkaya tarzıyla da beğenilen oyuncular arasında. Gelin görün ki Serenay Sarıkaya son olarak katıldığı bir gecede kombini ile sosyal medyayı ikiye böldü. Demode bulunan saç şekli ve altın sarısı elbisesine 'Gelinin kız kardeşi' 'Köy düğünü kombini' gibi yorumlar yapılan Serenay Sarıkaya dillere düştü. Kimileri ise Serenay Sarıkaya'yı bir zamanlar yer aldığı Adanalı dizisindeki haline benzetti. İşte Serenay Sarıkaya'nın rüküş bulunan ama değeri 215 bin olan kombini...