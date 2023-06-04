Serenay Sarıkaya gelinin kız kardeşi kombini ile sosyal medyanın diline düştü! Altın rengi elbisesi demode saçlarıyla geceye damga vurdu!

Bir dönem hızlı aşk hayatı ile magazinden düşmeyen Serenay Sarıkaya şu sıralar kariyerinde yıldız gibi parlıyor. Alice müzikali, Şahmaran ve son olarak yer aldığı Aile dizisinde performansı ile tam not alan Serenay Sarıkaya tarzıyla da beğenilen oyuncular arasında.