Giriş Tarihi: 01.02.2024 18:50
Güncelleme Tarihi: 01.02.2024
18:50
Serenay Sarıkaya gözünü Boğaz’a çevirmişti! İşte Serenay Sarıkaya’nın 40 milyonluk yepyeni evi!
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, yer aldığı projelerin yanı sıra özel hayatıyla da ilgi çeken ünlü isimlerin arasında yer alıyor. Şarkıcı Mert Demir'le aşk yaşadığı iddiasıyla gündemde yer alan Serenay Sarıkaya, şimdi de yeni eviyle magazin gündeminde yer aldı. Sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Serenay Sarıkaya, son olarak gözünü Boğaz'a dikti. Ünlü oyuncu bu kez 40 milyon liralık yepyeni eviyle gündemdeki yerini aldı. İşte Serenay Sarıkaya'nın o muhteşem evi!