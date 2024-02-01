Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Serenay Sarıkaya gözünü Boğaz’a çevirmişti! İşte Serenay Sarıkaya’nın 40 milyonluk yepyeni evi!
Giriş Tarihi: 01.02.2024 18:50 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024 18:50

Serenay Sarıkaya gözünü Boğaz’a çevirmişti! İşte Serenay Sarıkaya’nın 40 milyonluk yepyeni evi!

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, yer aldığı projelerin yanı sıra özel hayatıyla da ilgi çeken ünlü isimlerin arasında yer alıyor. Şarkıcı Mert Demir'le aşk yaşadığı iddiasıyla gündemde yer alan Serenay Sarıkaya, şimdi de yeni eviyle magazin gündeminde yer aldı. Sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Serenay Sarıkaya, son olarak gözünü Boğaz'a dikti. Ünlü oyuncu bu kez 40 milyon liralık yepyeni eviyle gündemdeki yerini aldı. İşte Serenay Sarıkaya'nın o muhteşem evi!

Serenay Sarıkaya gözünü Boğaz’a çevirmişti! İşte Serenay Sarıkaya’nın 40 milyonluk yepyeni evi!

Her hareketiyle konuşulan Serenay Sarıkaya, sadece oyunculuğuyla değil, özel hayatıyla da adından söz ettiren ünlüler arasında!

Serenay Sarıkaya gözünü Boğaz’a çevirmişti! İşte Serenay Sarıkaya’nın 40 milyonluk yepyeni evi!

Serenay Sarıkaya, geçmişte Çağatay Ulusoy, Kerem Bürsin, Cem Yılmaz, Umut Evirgen gibi isimlerle aşk yaşamıştı. Serenay Sarıkaya'nın adı son olarak Mert Demir ile anıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Serenay Sarıkaya gözünü Boğaz’a çevirmişti! İşte Serenay Sarıkaya’nın 40 milyonluk yepyeni evi!

ÜNLÜ OYUNCUNUN YENİ EVİ KONUŞULUYOR!

Ancak ünlü oyuncu, bu kez özel hayatıyla değil Boğaz'da satın aldığı lüks eviyle gündemde yer aldı.

Serenay Sarıkaya gözünü Boğaz’a çevirmişti! İşte Serenay Sarıkaya’nın 40 milyonluk yepyeni evi!

40 MİLYON LİRA ÖDEDİ

Ünlü oyuncu, Ortaköy'den lüks bir site içerisinde bahçe katını 40 milyon lira ödeyerek satın aldı.

Serenay Sarıkaya gözünü Boğaz’a çevirmişti! İşte Serenay Sarıkaya’nın 40 milyonluk yepyeni evi!

GENİŞ YEŞİL ALANIYLA KONFORLU YAŞAM!

Sarıkaya'nın evi, geniş yeşil alanıyla konforlu bir yaşam sunuyor. Sarıkaya öncesinde ise bir alışveriş merkezinin üzerinde yer alan rezidansta yaşıyordu.

SON DAKİKA