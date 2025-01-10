Serenay Sarıkaya hakkındaki iddialara cevap verdi! "Doğrudan ahlaksız ithamlar"

Televizyon ve sinema sektörü, günlerdir menajerlik şirketleri ve kast ajanslarıyla ilgili yürütülen soruşturmayı konuşuyor. İddialara göre bazı ünlü manajer ve kast ajansı sahiplerinin oyunculuk dünyasını tekelleştiği, kendilerine biat etmeyen oyuncuları piyasadan silmekle tehdit ederek bir korku imparatorluğu kurdukları söyleniyor. Rekabet Kurulu ise kast ajansları ve menajerler hakkında 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun ihlal edildiği' iddiasına yönelik olarak yürütülen ön araştırmayı tamamladı ve bu alanda faaliyet gösteren 21 teşebbüse soruşturma açtı. Soruşturma başlatılan isimler arasında ünlü ajans ve ajans sahipleri var.