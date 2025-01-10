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Haberler Galeri Serenay Sarıkaya hakkındaki iddialara cevap verdi! "Doğrudan ahlaksız ithamlar"
Giriş Tarihi: 10.01.2025 10:22 Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 10:29

Serenay Sarıkaya hakkındaki iddialara cevap verdi! "Doğrudan ahlaksız ithamlar"

Rekabet Kurumu bazı yapım şirketleri ve ajanslara "kartelleşme ve piyasadaki hakimiyetlerini kötüye kullanma" gerekçesiyle faaliyet gösteren 21 teşebbüse soruşturma açtı. Soruşturma başlatılan isimler arasında ünlü ajans ve ajans sahipleri var. Oyuncu Serenay Sarıkaya, kendisi ve uzun süredir bağlı olduğu kurucu menajerlik şirketi hakkındaki iddialara yanıt verdi.

Serenay Sarıkaya hakkındaki iddialara cevap verdi! Doğrudan ahlaksız ithamlar

Televizyon ve sinema sektörü, günlerdir menajerlik şirketleri ve kast ajanslarıyla ilgili yürütülen soruşturmayı konuşuyor. İddialara göre bazı ünlü manajer ve kast ajansı sahiplerinin oyunculuk dünyasını tekelleştiği, kendilerine biat etmeyen oyuncuları piyasadan silmekle tehdit ederek bir korku imparatorluğu kurdukları söyleniyor. Rekabet Kurulu ise kast ajansları ve menajerler hakkında 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun ihlal edildiği' iddiasına yönelik olarak yürütülen ön araştırmayı tamamladı ve bu alanda faaliyet gösteren 21 teşebbüse soruşturma açtı. Soruşturma başlatılan isimler arasında ünlü ajans ve ajans sahipleri var.

Serenay Sarıkaya hakkındaki iddialara cevap verdi! Doğrudan ahlaksız ithamlar

İŞTE O 21 ŞİRKET

Hakkında soruşturma açılmasına karar verilen şirketler şöyle:

Kast Ajansları Derneği,
Abdullah Bulut Menajerlik İletişim Dan. Ltd. Şti.
Asiye Değirmenci Menajerlik ve Film Yapım Ltd. Şti.
Black Listt Menajerlik Halkla İlişkiler ve Org. Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Cemile Yaprak Atış
Deniz Tüney Tanıtım Turizm Halkla İlişkiler ve Pazarlama Ltd. Şti.
Erberk Kast Prodüksiyon ve Tic. Ltd. Şti.
Icon Talent Org. Yap. San. ve Tic. Ltd. Şti.
ID İletişim Danışmanlık AŞ

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Serenay Sarıkaya hakkındaki iddialara cevap verdi! Doğrudan ahlaksız ithamlar

Kahraman Özden Talent Management
Nimet Atasoy AŞ
People Fotomodel Prodüksiyon ve Tic. Ltd. Şti.
Perama Görsel Sanatlar Org. Yapım ve Tic. Ltd. Şti.
Persona Sanat İletişim Hiz. Ltd. Şti.
Renda Güner Film Yapım Tanıtım Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Sökmen Ajans Reklamcılık ve Turizm Ltd. Şti.
Şogen Film Müzik Prd. Org. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.
Talento Menajerlik Tic. Ltd. Şti.
TB Sanatsal Yetenek Yön. Ve Dan. Ltd. Şti 20. Vodvil Prodüksiyon ve Menajerlik Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.
Yüzdeyüz Oyunculuk Seslendirme Prodüksiyon Ltd. Şti.

Serenay Sarıkaya hakkındaki iddialara cevap verdi! Doğrudan ahlaksız ithamlar

Bu şirketlerden biri de oyuncu Serenay Sarıkaya'nın uzun süredir bağlı olduğu kurucu menajerlik şirketi İD İletişim Danışmanlık AŞ...

Serenay Sarıkaya hakkındaki iddialara cevap verdi! Doğrudan ahlaksız ithamlar

ID İLETİŞİM'DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

ID İletişim'den yapılan açıklamada, "Şirketimizin kurucu ortağı Ayşe Barım ve uzun süredir birlikte çalıştığı oyuncumuz Serenay Sarıkaya, gerçek olmayan ve ahlak dışı iddialarla ilişkilendirilmiştir" denilmişti.

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