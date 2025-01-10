Giriş Tarihi: 10.01.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025
10:29
Serenay Sarıkaya hakkındaki iddialara cevap verdi! "Doğrudan ahlaksız ithamlar"
Rekabet Kurumu bazı yapım şirketleri ve ajanslara "kartelleşme ve piyasadaki hakimiyetlerini kötüye kullanma" gerekçesiyle faaliyet gösteren 21 teşebbüse soruşturma açtı. Soruşturma başlatılan isimler arasında ünlü ajans ve ajans sahipleri var. Oyuncu Serenay Sarıkaya, kendisi ve uzun süredir bağlı olduğu kurucu menajerlik şirketi hakkındaki iddialara yanıt verdi.