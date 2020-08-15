Serenay Sarıkaya leopar desenli bikinisiyle poz verdi gözler boynundaki dev elmas kolyede kaldı! Serenay Sarıkaya'nın elmas kalp kolyesini Cem Yılmaz mı aldı?

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın ayrıldığı haberleri geçtiğimiz günlerde çiftin yeniden tatil çıkması ile son bulmuştu. Serenay Sarıkaya'nın sevgilisi Cem Yılmaz'ı öpücüklere boğduğu kareler magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ayrılık iddialarına son noktayı koyan Serenay Sarıkaya son olarak sosyal medya hesabından yaptığı bikinili paylaşım ile gündem oldu. Serenay Sarıkaya'nın leopar desenli bikini pozunda dikkat çeken ise boynundaki elmaslarla kaplı dev kalp kolyesi oldu. Cem Yılmaz'ın barışma hediyesi olarak Serenay Sarıkaya'ya aldığı düşünülen elmas kolye ilgi odağı oldu. Serenay Sarıkaya'ya takipçilerinden "Kolyeni Cem Yılmaz mı aldı?" soruları geldi. İşte Serenay Sarıkaya'nın leopar desenli bikinili pozları ve dikkat çeken elmas kalp kolyesi...
Giriş Tarihi: 15.08.2020
12:45
Güncelleme Tarihi: 15.08.2020
12:47
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