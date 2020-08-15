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Haberler Galeri Serenay Sarıkaya leopar desenli bikinisiyle poz verdi gözler boynundaki dev elmas kolyede kaldı! Serenay Sarıkaya'nın elmas kalp kolyesini Cem Yılmaz mı aldı?

bikinisiyle poz verdi gözler boynundaki dev kolyede kaldı! Serenay Sarıkaya'nın elmas kalp kolyesini mı aldı?

Güzel oyuncu ile 'ın ayrıldığı haberleri geçtiğimiz günlerde çiftin yeniden tatil çıkması ile son bulmuştu. Serenay Sarıkaya'nın sevgilisi Cem Yılmaz'ı öpücüklere boğduğu kareler magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ayrılık iddialarına son noktayı koyan Serenay Sarıkaya son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile gündem oldu. Serenay Sarıkaya'nın bikini pozunda dikkat çeken ise boynundaki elmaslarla kaplı dev kalp kolyesi oldu. Cem Yılmaz'ın barışma hediyesi olarak Serenay Sarıkaya'ya aldığı düşünülen kolye ilgi odağı oldu. Serenay Sarıkaya'ya takipçilerinden "Kolyeni Cem Yılmaz mı aldı?" soruları geldi. İşte ve dikkat çeken elmas kalp kolyesi...

Giriş Tarihi: 15.08.2020 12:45 Güncelleme Tarihi: 15.08.2020 12:47
Serenay Sarıkaya leopar desenli bikinisiyle poz verdi gözler boynundaki dev elmas kolyede kaldı! Serenay Sarıkaya'nın elmas kalp kolyesini Cem Yılmaz mı aldı?

Güzel oyuncu ile 'ın ayrıldığı haberleri geçtiğimiz günlerde çiftin yeniden tatil çıkması ile son bulmuştu.

Serenay Sarıkaya leopar desenli bikinisiyle poz verdi gözler boynundaki dev elmas kolyede kaldı! Serenay Sarıkaya'nın elmas kalp kolyesini Cem Yılmaz mı aldı?

'nın sevgilisi 'ı öpücüklere boğduğu kareler magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

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Serenay Sarıkaya leopar desenli bikinisiyle poz verdi gözler boynundaki dev elmas kolyede kaldı! Serenay Sarıkaya'nın elmas kalp kolyesini Cem Yılmaz mı aldı?

Ayrılık iddialarına son noktayı koyan son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile gündem oldu.

Serenay Sarıkaya leopar desenli bikinisiyle poz verdi gözler boynundaki dev elmas kolyede kaldı! Serenay Sarıkaya'nın elmas kalp kolyesini Cem Yılmaz mı aldı?

'nın bikini pozunda dikkat çeken ise boynundaki elmaslarla kaplı dev kalp kolyesi oldu.

Serenay Sarıkaya leopar desenli bikinisiyle poz verdi gözler boynundaki dev elmas kolyede kaldı! Serenay Sarıkaya'nın elmas kalp kolyesini Cem Yılmaz mı aldı?

'ın barışma hediyesi olarak 'ya aldığı düşünülen kolye ilgi odağı oldu.

Serenay Sarıkaya leopar desenli bikinisiyle poz verdi gözler boynundaki dev elmas kolyede kaldı! Serenay Sarıkaya'nın elmas kalp kolyesini Cem Yılmaz mı aldı?

'ya takipçilerinden "Kolyeni mı aldı?" soruları geldi. İşte ve dikkat çeken kalp kolyesi...

Serenay Sarıkaya leopar desenli bikinisiyle poz verdi gözler boynundaki dev elmas kolyede kaldı! Serenay Sarıkaya'nın elmas kalp kolyesini Cem Yılmaz mı aldı?

Yapımı 3 ay süren, altın üzerine kaplı olan özel kolye çok beğenildi.

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