Serenay Sarıkaya siyah mini taytıyla poz verdi sosyal medyayı yaktı geçti! Serenay’dan mesaj var ‘Kelebekler kadar özgürüm’

YORUM YAĞMURUNA TUTTULAR

Konuyla ilgili hiç konuşmayan Serenay Sarıkaya, suskunluğu sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla bozdu. Sarıkaya Instagram hesabından dikkat çeken pozlarını takipçileriyle paylaştı. Sarıkaya'nın paylaştığı iki fotoğraf, başta arkadaşları olmak üzere takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.