Serenay Sarıkaya siyah mini taytıyla poz verdi sosyal medyayı yaktı geçti! Serenay’dan mesaj var ‘Kelebekler kadar özgürüm’

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın Instagram hesabından paylaştığı pozlarına yorum ve beğeni yağdı. Mini siyah taytıyla poz veren Serenay, sosyal medyada ilgi odağı oldu. İş insanı Haldun Demirhisar ile aşk yaşadığı iddia edilen Serenay Sarıkaya sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarıyla dikkatleri üzerine çekti. Instagram'da 9 milyondan fazla takipçisi bulunan Sarıkaya, siyah mini taytıyla sosyal medyayı yaktı geçti. Telefonunu ayarlayarak pozlar veren Serenay Sarıkaya, "Kelebekler kadar özgürüm" notunu düştü.