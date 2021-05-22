Serenay Sarıkaya Türk erkeğine umut oldu! Haldun Demirhisar ile adı anılan Serenay Sarıkaya öyle bir şey yaptı ki...

Geçtiğimiz aylarda komedyen Cem Yılmaz ile ilişkisi sona eren oyuncu Serenay Sarıkaya, Göcek'te iş insanı Haldun Demirhisar'ın teknesinde görüntülenmiş ve ikilinin aşk yaşadığı iddia edilmişti. Haldun Demirhisar ile arasındaki yaş farkı dikkat çeken Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile aşk haberlerini yalanlamış ve "Arkadaşız" demişti. Ancak çift, Demirhisar'ın çiftliğinde görüntülenince iddialar yeniden alevlendi. GÜNAYDIN yazarı Sonat Bahar da Serenay Sarıkaya ve Haldun Demirhisar ilişkisini köşesine taşıdı.