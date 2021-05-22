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Haberler Galeri Serenay Sarıkaya Türk erkeğine umut oldu! Haldun Demirhisar ile adı anılan Serenay Sarıkaya öyle bir şey yaptı ki...
Giriş Tarihi: 22.05.2021 09:17 Güncelleme Tarihi: 22.05.2021 09:23

Türk erkeğine umut oldu! ile adı anılan öyle bir şey yaptı ki...

Geçtiğimiz aylarda komedyen ile ilişkisi sona eren oyuncu , Göcek'te iş insanı 'ın teknesinde görüntülenmiş ve ikilinin aşk yaşadığı iddia edilmişti. ile arasındaki yaş farkı dikkat çeken , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile aşk haberlerini yalanlamış ve "Arkadaşız" demişti. Ancak çift, Demirhisar'ın çiftliğinde görüntülenince iddialar yeniden alevlendi. yazarı da Serenay Sarıkaya ve Haldun Demirhisar ilişkisini köşesine taşıdı.

Serenay Sarıkaya Türk erkeğine umut oldu! Haldun Demirhisar ile adı anılan Serenay Sarıkaya öyle bir şey yaptı ki...

Geçtiğimiz aylarda komedyen ile ilişkisi sona eren oyuncu , Göcek'te iş insanı 'ın teknesinde görüntülenmiş ve ikilinin aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Serenay Sarıkaya Türk erkeğine umut oldu! Haldun Demirhisar ile adı anılan Serenay Sarıkaya öyle bir şey yaptı ki...

ile arasındaki yaş farkı dikkat çeken , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile aşk haberlerini yalanlamış ve "Arkadaşız" demişti.

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Serenay Sarıkaya Türk erkeğine umut oldu! Haldun Demirhisar ile adı anılan Serenay Sarıkaya öyle bir şey yaptı ki...

Ancak çift, Demirhisar'ın çiftliğinde görüntülenince iddialar yeniden alevlendi.

Serenay Sarıkaya Türk erkeğine umut oldu! Haldun Demirhisar ile adı anılan Serenay Sarıkaya öyle bir şey yaptı ki...

yazarı da ve ilişkisini köşesine taşıdı...

Serenay Sarıkaya Türk erkeğine umut oldu! Haldun Demirhisar ile adı anılan Serenay Sarıkaya öyle bir şey yaptı ki...

Gün geçmiyor ki, bir ünlümüz yeni bir aşka yelken açmasın (Sibel Can), polemik yaratmasın (Demet Akalın, Şevval Şahin). Ama öyle bir şey yaptı ki, Türk erkeğine umut oldu.

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