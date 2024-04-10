Giriş Tarihi: 10.04.2024 07:14
Güncelleme Tarihi: 10.04.2024
07:16
Serenay Sarıkaya yeni aşkı Mert Demir hakkında ilk kez konuştu! ‘İlişkimiz güzel gidiyor’
Bir süredir birlikte olan, geçtiğimiz günlerde Milano'da tatil yapan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ilişkileriyle ilgili soruları hep yanıtsız bırakıyordu. Önceki gün bir güzellik salonundan çıkan Sarıkaya, ilişkileri hakkında ilk kez konuştu. Oyuncu "Mert Demir ile birlikteliğiniz nasıl gidiyor?" sorusuna "Güzel gidiyor, her şey yolunda, Milano tatili de harikaydı. Bayram için Mert ile planımız yok. Benim iş görüşmelerim var, onlarla ilgileneceğim" diye cevap verdi.