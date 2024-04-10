Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Serenay Sarıkaya yeni aşkı Mert Demir hakkında ilk kez konuştu! ‘İlişkimiz güzel gidiyor’
Giriş Tarihi: 10.04.2024 07:14 Güncelleme Tarihi: 10.04.2024 07:16

Serenay Sarıkaya yeni aşkı Mert Demir hakkında ilk kez konuştu! ‘İlişkimiz güzel gidiyor’

Bir süredir birlikte olan, geçtiğimiz günlerde Milano'da tatil yapan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ilişkileriyle ilgili soruları hep yanıtsız bırakıyordu. Önceki gün bir güzellik salonundan çıkan Sarıkaya, ilişkileri hakkında ilk kez konuştu. Oyuncu "Mert Demir ile birlikteliğiniz nasıl gidiyor?" sorusuna "Güzel gidiyor, her şey yolunda, Milano tatili de harikaydı. Bayram için Mert ile planımız yok. Benim iş görüşmelerim var, onlarla ilgileneceğim" diye cevap verdi.

GÖKHAN GÖKDUMAN
Serenay Sarıkaya yeni aşkı Mert Demir hakkında ilk kez konuştu! ‘İlişkimiz güzel gidiyor’

Serenay Sarıkaya'nın adı bir süredir şarkıcı Mert Demir ile anılıyordu.Haklarında çıkan aşk iddiasına sessiz kalan ancak sosyal medyadaki yorumlarıyla dikkat çeken ikili, baş başa gittikleri Milano tatili dönüşü görüntülenmişti.

Serenay Sarıkaya yeni aşkı Mert Demir hakkında ilk kez konuştu! ‘İlişkimiz güzel gidiyor’

SORULARA CEVAPSIZ KALDILAR

Türkiye'ye birlikte gelen ikiliden Serenay Sarıkaya, basın mensuplarının olduğunu görüne sevgilisi Mert Demir'i valiz kısmında beklemesi konusunda uyarmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Serenay Sarıkaya yeni aşkı Mert Demir hakkında ilk kez konuştu! ‘İlişkimiz güzel gidiyor’

Valizlerini aldıktan sonra havalimanından çıkan Sarıkaya, basın mensuplarının ısrarlı sorularına rağmen özel hayatı hakkında konuşmak istemedi.

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir tatil dönüşü böyle görüntülendi! | Video

Serenay Sarıkaya yeni aşkı Mert Demir hakkında ilk kez konuştu! ‘İlişkimiz güzel gidiyor’

Güzel oyuncudan 15 dakika sonra çıkış yapan Mert Demir de sorulara cevap vermeyerek "Teşekkür ederim" deyip uzaklaştı.

Serenay Sarıkaya yeni aşkı Mert Demir hakkında ilk kez konuştu! ‘İlişkimiz güzel gidiyor’

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ilişkileriyle ilgili soruları hep yanıtsız bırakıyordu. Önceki gün bir güzellik salonundan çıkan Sarıkaya, ilişkileri hakkında ilk kez konuştu. Oyuncu "Mert Demir ile birlikteliğiniz nasıl gidiyor?" sorusuna "Güzel gidiyor, her şey yolunda, Milano tatili de harikaydı. Bayram için Mert ile planımız yok. Benim iş görüşmelerim var, onlarla ilgileneceğim" diye cevap verdi.

SON DAKİKA