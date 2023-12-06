Serenay Sarıkaya’nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun’un babası Kenan Tosun’un yasak aşkı ortaya çıkmıştı! Cansu Tosun’dan Serenay Sarıkaya cevabı!

Geçtiğimiz günlerde magazin gündemi Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun'un yasak ilişki yaşadığı haberiyle çalkalanmıştı. Ünlü oyuncunun annesi Serpil Tosun yaptığı açıklamayla ihaneti doğrularken baba Tosun iddiaları yalanlamıştı. Yaşananlardan sonra Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan yasak aşkı Kenan Tosun'la defalarca yakalanmıştı. Yasak aşkın ortaya çıkmasının ardından açıklama yapan Serpil Tosun'un, eşinden boşanma kararı aldığı öne sürülmüştü. Geçtiğimiz gün bir AVM'de görüntülenen Cansu Tosun, babası ve Serenay Sarıkaya hakkında konuştu.