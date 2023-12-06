Serenay Sarıkaya’nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun’un babası Kenan Tosun’un yasak aşkı ortaya çıkmıştı! Cansu Tosun’dan Serenay Sarıkaya cevabı!

"ADRENALİN SEVİYORUM"

Milliyet'in haberine göre; Oyunculukla ilgili sınırları olmadığını söyleyen ünlü isim; "Daha iyi nasıl olur diye düşünürüm. Zorlarım her zaman ve heyecanlı olan kısmı da bu bence oyuncu için" şeklinde konuştu. Mücadele etmeyi, keşfetmeyi ve yapmadığının peşine düşmeyi sevdiğini de söyleyen oyuncu, "Benim düşüncem bu şekilde. Adrenalin seviyorum" dedi.