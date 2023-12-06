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Haberler Galeri Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun’un yasak aşkı ortaya çıkmıştı! Cansu Tosun'dan Serenay Sarıkaya cevabı!
Giriş Tarihi: 06.12.2023 09:45 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 09:47

Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun’un yasak aşkı ortaya çıkmıştı! Cansu Tosun'dan Serenay Sarıkaya cevabı!

Geçtiğimiz günlerde magazin gündemi Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun'un yasak ilişki yaşadığı haberiyle çalkalanmıştı. Ünlü oyuncunun annesi Serpil Tosun yaptığı açıklamayla ihaneti doğrularken baba Tosun iddiaları yalanlamıştı. Yaşananlardan sonra Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan yasak aşkı Kenan Tosun'la defalarca yakalanmıştı. Yasak aşkın ortaya çıkmasının ardından açıklama yapan Serpil Tosun'un, eşinden boşanma kararı aldığı öne sürülmüştü. Geçtiğimiz gün bir AVM'de görüntülenen Cansu Tosun, babası ve Serenay Sarıkaya hakkında konuştu.

Serenay Sarıkaya’nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun’un babası Kenan Tosun’un yasak aşkı ortaya çıkmıştı! Cansu Tosun’dan Serenay Sarıkaya cevabı!

Magazin gündemine bomba gibi düşen yasak aşıklardan Kenan Tosun'un kızı Cansu Tosun, önceki gün Akmerkez'de görüntülendi. Muhabirler ile sohbet eden oyuncu, 'Pembe Pırlantalar' adlı tiyatro oyunu ile ilgili konuşarak; "Tiyato gayet güzel gidiyor, seyircimize yakın olmak bana iyi hissettiriyor" dedi.

Serenay Sarıkaya’nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun’un babası Kenan Tosun’un yasak aşkı ortaya çıkmıştı! Cansu Tosun’dan Serenay Sarıkaya cevabı!

35 yaşındaki Tosun, muhabirlerin "Tiyatro için söylenen 'er meydanı' ifadesi doğru mu?" sorusuna; "Kesinlikle öyle, katılıyorum. İyi bir deneyim olur" diye cevap verdi.

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Serenay Sarıkaya’nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun’un babası Kenan Tosun’un yasak aşkı ortaya çıkmıştı! Cansu Tosun’dan Serenay Sarıkaya cevabı!

"ADRENALİN SEVİYORUM"

Milliyet'in haberine göre; Oyunculukla ilgili sınırları olmadığını söyleyen ünlü isim; "Daha iyi nasıl olur diye düşünürüm. Zorlarım her zaman ve heyecanlı olan kısmı da bu bence oyuncu için" şeklinde konuştu. Mücadele etmeyi, keşfetmeyi ve yapmadığının peşine düşmeyi sevdiğini de söyleyen oyuncu, "Benim düşüncem bu şekilde. Adrenalin seviyorum" dedi.

Serenay Sarıkaya’nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun’un babası Kenan Tosun’un yasak aşkı ortaya çıkmıştı! Cansu Tosun’dan Serenay Sarıkaya cevabı!

Cansu Tosun, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından 'Ailem' notuyla paylaştığı fotoğrafta babasının olmadığını hatırlatan muhabirlere "Hiç hatırlamıyorum. Öyle mi? Tamam babamı da koyarım fotoğrafa" diyerek cevap verdi.

Serenay Sarıkaya’nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun’un babası Kenan Tosun’un yasak aşkı ortaya çıkmıştı! Cansu Tosun’dan Serenay Sarıkaya cevabı!

"AİLE İÇİNDE KALMASI GEREKEN ŞEYLER"

"Babanıza kırılmadınız mı?" sorusuna oyuncu; "O aile arasında konuşulmuş ve aile içinde kalması gereken şeyler. Onları da burda konuşmayalım. Ben kendi özel hayatımı dahi konuşmuyorum. Anne ve babamın özel hayatını konuşmak bana hiç yakışmaz" şeklinde yanıt verdi.

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