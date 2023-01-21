Serenay Sarıkaya’nın Şahmaran şıklığının bedeli dudak uçuklattı! Dekolteli transparan elbisesi içinde Serenay Sarıkaya mest etmişti...

Dijital bir platformda yayınlanacak olan 'Şahmaran' dizisindeki rol arkadaşı Burak Deniz ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Serenay Sarıkaya iddiaları yalanlamıştı. Şahmaran oyuncuları tarzlarıyla dikkat çekerken genç oyuncu Mert Ramazan Demir de en az Serenay Sarıkaya kadar konuşulmuştu.