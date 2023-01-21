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Haberler Galeri Serenay Sarıkaya'nın Şahmaran şıklığının bedeli dudak uçuklattı! Dekolteli transparan elbisesi içinde Serenay Sarıkaya mest etmişti...
Giriş Tarihi: 21.01.2023 10:59 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023 11:07

Serenay Sarıkaya'nın Şahmaran şıklığının bedeli dudak uçuklattı! Dekolteli transparan elbisesi içinde Serenay Sarıkaya mest etmişti...

Dijital bir platformda yayınlanacak olan 'Şahmaran' dizisindeki rol arkadaşı Burak Deniz ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Serenay Sarıkaya iddiaları yalanlamıştı. Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir ile başrolü paylaştığı Şahmaran dizisinin tanıtım gecesinde boy gösteren Serenay Sarıkaya güzelliğiyle hayranlarından tam not almıştı. Siyahlar içindeki Serenay Sarıkaya'nın transparan elbisesi göğüs dekoltesi ile de dikkat çekmişti. Gecede oldukça keyifli olduğu görülen Serenay Sarıkaya'nın Şahmaran şıklığının bedeli de ortaya çıktı. Serenay Sarıkaya, tepeden tırnağa muhteşem olduğu gecede şıklığına bakın ne kadar harcamış...

Serenay Sarıkaya’nın Şahmaran şıklığının bedeli dudak uçuklattı! Dekolteli transparan elbisesi içinde Serenay Sarıkaya mest etmişti...

Şahmaran'ın yıldızı Serenay Sarıkaya'nın şıklığının bedeli ortaya çıktı. Şahmaran gecesinde güzelliğiyle görenleri büyüleyen Serenay Sarıkaya hayranlarından tam not almıştı.

Serenay Sarıkaya’nın Şahmaran şıklığının bedeli dudak uçuklattı! Dekolteli transparan elbisesi içinde Serenay Sarıkaya mest etmişti...

Dijital bir platformda yayınlanacak olan 'Şahmaran' dizisindeki rol arkadaşı Burak Deniz ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Serenay Sarıkaya iddiaları yalanlamıştı. Şahmaran oyuncuları tarzlarıyla dikkat çekerken genç oyuncu Mert Ramazan Demir de en az Serenay Sarıkaya kadar konuşulmuştu.

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Serenay Sarıkaya’nın Şahmaran şıklığının bedeli dudak uçuklattı! Dekolteli transparan elbisesi içinde Serenay Sarıkaya mest etmişti...

Mert Ramazan Demir'in farklı seçimi ve göz makyajı sosyal medyayı ikiye bölmüş çoğunlukla beğenilmemişti.

Serenay Sarıkaya’nın Şahmaran şıklığının bedeli dudak uçuklattı! Dekolteli transparan elbisesi içinde Serenay Sarıkaya mest etmişti...

Siyahlar içindeki Serenay Sarıkaya'nın transparan elbisesi göğüs dekoltesi ile de dikkat çekmişti. Gecede oldukça keyifli olduğu görülen Serenay Sarıkaya'nın Şahmaran şıklığının bedeli dudak uçuklattı.

Serenay Sarıkaya’nın Şahmaran şıklığının bedeli dudak uçuklattı! Dekolteli transparan elbisesi içinde Serenay Sarıkaya mest etmişti...

Şahmaran dizisinin galasında göz dolduran Serenay Sarıkaya'nın kıyafetinin toplam maliyetinin 124 bin TL.

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