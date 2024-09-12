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Haberler Galeri Serpil Çakmaklı’dan kızı Merve Dümer’e duygusal doğum günü mesajı! “Sensiz yaşamak, çok zor canım kızım"
Giriş Tarihi: 12.09.2024 13:47 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 13:59

Serpil Çakmaklı’dan kızı Merve Dümer’e duygusal doğum günü mesajı! “Sensiz yaşamak, çok zor canım kızım"

Serpil Çakmaklı, 1993 yılında meslektaşı Yalçın Dümer ile nikah masasına oturmuştu. Ancak ikili, 1995'te yollarını ayırdı. Yalçın Dümer ve Serpil Çakmaklı'nın bu evlilikten Merve adında bir kızı var. Yalçın Dümer ve Serpil Çakmaklı'nın kızları Merve şimdi 30 yaşında... Serpil Çakmaklı, kızı Merve Dümer'in doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı. Usta oyuncu, paylaşımında " Sensiz yaşamak, senin olmadığın bir ortamda bulunmak çok zor canım kızım Merve " ifadelerini kullandı. İşte Merve Dümer'in son hali…

Serpil Çakmaklı’dan kızı Merve Dümer’e duygusal doğum günü mesajı! Sensiz yaşamak, çok zor canım kızım

Serpil Çakmaklı, Yalçın Dümer ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Merve ile fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Serpil Çakmaklı’dan kızı Merve Dümer’e duygusal doğum günü mesajı! Sensiz yaşamak, çok zor canım kızım

Yalçın Dümer ile Serpil Çakmaklı 1993 yılında nikah masasına oturup iki yıl sonra yollarını ayırmıştı. Çiftin bu evlilikten Merve adında bir kızları olmuştu.

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Serpil Çakmaklı’dan kızı Merve Dümer’e duygusal doğum günü mesajı! Sensiz yaşamak, çok zor canım kızım

Yalçın Dümer ve Serpil Çakmaklı'nın kızları Merve şimdi 30 yaşında...

Serpil Çakmaklı’dan kızı Merve Dümer’e duygusal doğum günü mesajı! Sensiz yaşamak, çok zor canım kızım

Amerika'da yaşayan Merve Dümer güzelliğiyle ilgi odağı oldu.

Serpil Çakmaklı’dan kızı Merve Dümer’e duygusal doğum günü mesajı! Sensiz yaşamak, çok zor canım kızım

Serpil Çakmaklı, Yalçın Dümer ile dünyaya gelen kızı Merve Dümer'in doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı.

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