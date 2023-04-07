Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Servet değerinde! Özlem Ada Şahin’in saatinin fiyatı dudak uçuklattı!
Giriş Tarihi: 07.04.2023 13:05 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 13:08

Servet değerinde! Özlem Ada Şahin’in saatinin fiyatı dudak uçuklattı!

Lüks yaşantısıyla sık sık gündem olan ünlü şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, kural bozmadı. Güzel fenomenin kolunda değeri yaklaşık 50 bin dolar yani 960 bin TL'lik saat vardı...

Servet değerinde! Özlem Ada Şahin’in saatinin fiyatı dudak uçuklattı!

Berkay, sahnelerin en çok kazanan isimleri arasında gelirken eşi Özlem Ada Şahin de Instagram sayesinde adeta para basıyor.

Servet değerinde! Özlem Ada Şahin’in saatinin fiyatı dudak uçuklattı!

Takvim'in haberine göre; İki çocuklarıyla sürdürdükleri aile hayatları kadar lüks yaşantılarıyla da ilgiyle takip edilen ünlü çift, sosyal medyadan da sık sık paylaşım yapıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Servet değerinde! Özlem Ada Şahin’in saatinin fiyatı dudak uçuklattı!

Instagram hesabından dünyaca ünlü markalara ait çanta, ayakkabı ve kıyafetleriyle dikkat çeken Özlem Ada Şahin, son karesiyle de lüks tutkusunu gözler önüne serdi.

Servet değerinde! Özlem Ada Şahin’in saatinin fiyatı dudak uçuklattı!

Şahin'in kolunda birçok ünlü ismin de tercihi olan Audemars Piguet marka saat vardı.

Servet değerinde! Özlem Ada Şahin’in saatinin fiyatı dudak uçuklattı!

'EN İYİSİNİ HAK EDİYOR'

Özlem Hanım, değeri 50 bin Dolar yani yaklaşık 960 bin TL'lik saatiyle de yine herkese havasını attı.

SON DAKİKA