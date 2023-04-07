Servet değerinde! Özlem Ada Şahin’in saatinin fiyatı dudak uçuklattı!

Berkay, sahnelerin en çok kazanan isimleri arasında gelirken eşi Özlem Ada Şahin de Instagram sayesinde adeta para basıyor. Takvim'in haberine göre; İki çocuklarıyla sürdürdükleri aile hayatları kadar lüks yaşantılarıyla da ilgiyle takip edilen ünlü çift, sosyal medyadan da sık sık paylaşım yapıyor. Instagram hesabından dünyaca ünlü markalara ait çanta, ayakkabı ve kıyafetleriyle dikkat çeken Özlem Ada Şahin, son karesiyle de lüks tutkusunu gözler önüne serdi. Şahin'in kolunda birçok ünlü ismin de tercihi olan Audemars Piguet marka saat vardı. 'EN İYİSİNİ HAK EDİYOR' Özlem Hanım, değeri 50 bin Dolar yani yaklaşık 960 bin TL'lik saatiyle de yine herkese havasını attı. Bu arada eşine sık sık pahalı hediyeler veren Berkay, 2020 yılında Özlem Hanım'a aldığı 2 milyon TL'lik saat gündem olunca şöyle demişti: 'Bunları söylemek bile ayıp. Abartmamak lazım. Kızlarıma ve bana misler gibi bakan, hayatımın aşkı her şeyi hak ediyor. Hatta daha iyilerine layık.' İki çocuk annesi Şahin'in yeni saati, gözden kaçmadı.