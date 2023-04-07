Giriş Tarihi: 07.04.2023 13:05 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 13:08

Servet değerinde! Özlem Ada Şahin’in saatinin fiyatı dudak uçuklattı!

Lüks yaşantısıyla sık sık gündem olan ünlü şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, kural bozmadı. Güzel fenomenin kolunda değeri yaklaşık 50 bin dolar yani 960 bin TL'lik saat vardı...