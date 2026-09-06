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Giriş Tarihi: 06.09.2026 15:23 Güncelleme Tarihi: 06.09.2026 15:26

Setlere dönmeye hazırlanıyor! Fahriye Evcen güzelliğiyle büyüledi

Yeni dizi projesiyle setlere dönmeye hazırlanan güzel oyuncu Fahriye Evcen, yoğun tempo öncesi çıktığı tatilden yeni karelerini paylaştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü ismin fit hali ve şık tarzı kısa sürede binlerce beğeni topladı.

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Setlere dönmeye hazırlanıyor! Fahriye Evcen güzelliğiyle büyüledi

2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinin setinde başlayan aşklarını 2017'de rüya gibi bir düğünle taçlandıran Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, magazin dünyasının en gözde isimleri arasında yer alıyor. 2019'da ilk çocukları Karan'ı, Ocak 2023'te ise ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına alan mutlu çift, örnek aile yaşantılarıyla da beğeni topluyor.

Setlere dönmeye hazırlanıyor! Fahriye Evcen güzelliğiyle büyüledi

Uzun bir süredir televizyon ve sinema projelerine ara vererek vaktini tamamen çocuklarına ayıran ünlü oyuncu, yeni sezonda setlere dönmeye hazırlanıyor.

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Setlere dönmeye hazırlanıyor! Fahriye Evcen güzelliğiyle büyüledi

Fahriye Evcen, yoğun çalışma maratonu öncesinde tatilin tadını çıkarmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabından sık sık günlük hayatından kesitler yayınlayan güzel oyuncu, tatil karelerine yenilerini ekledi.

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Setlere dönmeye hazırlanıyor! Fahriye Evcen güzelliğiyle büyüledi

DENİZ VE GÜNEŞİN TADINI ÇIKARDI

İki çocuk annesi Evcen, şık plaj kombinasyonu, gözlükleri ve formda görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti. Deniz ve güneşin keyfini çıkaran ünlü ismin fit fiziği takipçilerinden tam not aldı.

Setlere dönmeye hazırlanıyor! Fahriye Evcen güzelliğiyle büyüledi

YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Yıllara meydan okuyan güzelliği ve tarzıyla adından söz ettiren Fahriye Evcen'in paylaşımı kısa sürede 180 binden fazla beğeni alırken, hayranları paylaşımın altına övgü dolu binlerce yorum bıraktı.

Setlere dönmeye hazırlanıyor! Fahriye Evcen güzelliğiyle büyüledi

13 milyon takipçisi bulunan Evcen, kusursuz fiziğiyle adeta yıllara meydan okumaya devam ediyor.

Setlere dönmeye hazırlanıyor! Fahriye Evcen güzelliğiyle büyüledi

İKİ ÇOCUK ANNESİ AMA FORMUNDAN HİÇBİR ŞEY KAYBETMEDİ!

Güzel yıldız, fit ve formda haliyle de büyük takdir topluyor. Sağlıklı yaşamından ödün vermediği her halinden belli olan Evcen'in bu iddialı kareleri de sosyal medya kullanıcıları tarafından kısa sürede beğeni yağmuruna tutulmuştu.

Setlere dönmeye hazırlanıyor! Fahriye Evcen güzelliğiyle büyüledi

TAKİPÇİLERDEN ÖVGÜ DOLU YORUMLAR YAĞDI

Fahriye Evcen'in paylaştığı nefes kesen fotoğraflara, yerli ve yabancı binlerce hayranından destek mesajları yağmıştı.

Setlere dönmeye hazırlanıyor! Fahriye Evcen güzelliğiyle büyüledi

Sevenleri ünlü oyuncuya; "Her açıdan harikasın", "Güzellerin en güzeli" ve "Muhteşem görünüyorsun" şeklinde yorumlar yapmıştı. Kalp ve alev emojilerinin havada uçuştuğu gönderi, başarılı oyuncunun ekranlardan uzak kalsa da popülerliğini zirvede tuttuğunu bir kez daha gözler önüne sermişti.

Setlere dönmeye hazırlanıyor! Fahriye Evcen güzelliğiyle büyüledi

YENİ SEZONDA "HAMAL" DİZİSİYLE EKRANLARA DÖNÜYOR!

Yeni sezonda "Hamal" dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Fahriye Evcen, sevenleri tarafından merakla bekleniyor.

Setlere dönmeye hazırlanıyor! Fahriye Evcen güzelliğiyle büyüledi

Yaz sonrası Özçivit, atv dizisi 'Güneşin Doğduğu Yer'de rol alacak, Evcen ise yine atv ekranlarında yayınlanacak 'Hamal' dizisinde izleyiciyle buluşacak.

Setlere dönmeye hazırlanıyor! Fahriye Evcen güzelliğiyle büyüledi

Ünlü oyuncunun ekran heyecanı sürerken, ailesinden gelen güzellik de dikkat çekiyor. Evcen'in kardeşleriyle benzerliği sosyal medyada gündem olmuştu.

Setlere dönmeye hazırlanıyor! Fahriye Evcen güzelliğiyle büyüledi

Ünlü oyuncunun güzelliğinin genetik olduğu yorumları yapılmıştı. İşte Burak Özçivit'in baldızları...

Setlere dönmeye hazırlanıyor! Fahriye Evcen güzelliğiyle büyüledi

Fahriye Evcen'in kız kardeşleri

Neşe, Ayşen ve Demet

Setlere dönmeye hazırlanıyor! Fahriye Evcen güzelliğiyle büyüledi

İşte merak edilen diğer ünlü isimlerin kardeşleri...

Sinem Kobal- Kerem Kobal

Setlere dönmeye hazırlanıyor! Fahriye Evcen güzelliğiyle büyüledi

Neslihan Atagül ve abisi İlkay Atagül

Setlere dönmeye hazırlanıyor! Fahriye Evcen güzelliğiyle büyüledi

Zehra Güneş'in kız kardeşleri İrem Nur Güneş ve Mina Güneş

Setlere dönmeye hazırlanıyor! Fahriye Evcen güzelliğiyle büyüledi

Meryem Uzerli ve kardeşi Canan Uzerli

Setlere dönmeye hazırlanıyor! Fahriye Evcen güzelliğiyle büyüledi

Hafsanur Sancaktutan ve ablası

Setlere dönmeye hazırlanıyor! Fahriye Evcen güzelliğiyle büyüledi

Sarp Akkaya-Esra Akkaya-Kaya Akkaya

Setlere dönmeye hazırlanıyor! Fahriye Evcen güzelliğiyle büyüledi

Gözde Kocaoğlu - Rıza Kocaoğlu

Setlere dönmeye hazırlanıyor! Fahriye Evcen güzelliğiyle büyüledi

Caner Cindoruk- Münir Can Cindoruk

Setlere dönmeye hazırlanıyor! Fahriye Evcen güzelliğiyle büyüledi

Serhat Özcan - Reha Özcan

Setlere dönmeye hazırlanıyor! Fahriye Evcen güzelliğiyle büyüledi

Demet Evgar ve kardeşi Yiğit Evgar

Setlere dönmeye hazırlanıyor! Fahriye Evcen güzelliğiyle büyüledi

Naz Elmas-Açelya Elmas

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