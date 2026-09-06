Setlere dönmeye hazırlanıyor! Fahriye Evcen güzelliğiyle büyüledi

Sevenleri ünlü oyuncuya; "Her açıdan harikasın", "Güzellerin en güzeli" ve "Muhteşem görünüyorsun" şeklinde yorumlar yapmıştı. Kalp ve alev emojilerinin havada uçuştuğu gönderi, başarılı oyuncunun ekranlardan uzak kalsa da popülerliğini zirvede tuttuğunu bir kez daha gözler önüne sermişti.