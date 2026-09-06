Setlere dönmeye hazırlanıyor! Fahriye Evcen güzelliğiyle büyüledi

2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinin setinde başlayan aşklarını 2017'de rüya gibi bir düğünle taçlandıran Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, magazin dünyasının en gözde isimleri arasında yer alıyor. 2019'da ilk çocukları Karan'ı, Ocak 2023'te ise ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına alan mutlu çift, örnek aile yaşantılarıyla da beğeni topluyor. Uzun bir süredir televizyon ve sinema projelerine ara vererek vaktini tamamen çocuklarına ayıran ünlü oyuncu, yeni sezonda setlere dönmeye hazırlanıyor. Fahriye Evcen, yoğun çalışma maratonu öncesinde tatilin tadını çıkarmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabından sık sık günlük hayatından kesitler yayınlayan güzel oyuncu, tatil karelerine yenilerini ekledi. DENİZ VE GÜNEŞİN TADINI ÇIKARDI İki çocuk annesi Evcen, şık plaj kombinasyonu, gözlükleri ve formda görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti. Deniz ve güneşin keyfini çıkaran ünlü ismin fit fiziği takipçilerinden tam not aldı. YORUM VE BEĞENİ YAĞDI Yıllara meydan okuyan güzelliği ve tarzıyla adından söz ettiren Fahriye Evcen'in paylaşımı kısa sürede 180 binden fazla beğeni alırken, hayranları paylaşımın altına övgü dolu binlerce yorum bıraktı. 13 milyon takipçisi bulunan Evcen, kusursuz fiziğiyle adeta yıllara meydan okumaya devam ediyor. İKİ ÇOCUK ANNESİ AMA FORMUNDAN HİÇBİR ŞEY KAYBETMEDİ! Güzel yıldız, fit ve formda haliyle de büyük takdir topluyor. Sağlıklı yaşamından ödün vermediği her halinden belli olan Evcen'in bu iddialı kareleri de sosyal medya kullanıcıları tarafından kısa sürede beğeni yağmuruna tutulmuştu. TAKİPÇİLERDEN ÖVGÜ DOLU YORUMLAR YAĞDI Fahriye Evcen'in paylaştığı nefes kesen fotoğraflara, yerli ve yabancı binlerce hayranından destek mesajları yağmıştı. Sevenleri ünlü oyuncuya; 'Her açıdan harikasın', 'Güzellerin en güzeli' ve 'Muhteşem görünüyorsun' şeklinde yorumlar yapmıştı. Kalp ve alev emojilerinin havada uçuştuğu gönderi, başarılı oyuncunun ekranlardan uzak kalsa da popülerliğini zirvede tuttuğunu bir kez daha gözler önüne sermişti. YENİ SEZONDA 'HAMAL' DİZİSİYLE EKRANLARA DÖNÜYOR! Yeni sezonda 'Hamal' dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Fahriye Evcen, sevenleri tarafından merakla bekleniyor. Yaz sonrası Özçivit, atv dizisi 'Güneşin Doğduğu Yer'de rol alacak, Evcen ise yine atv ekranlarında yayınlanacak 'Hamal' dizisinde izleyiciyle buluşacak. Ünlü oyuncunun ekran heyecanı sürerken, ailesinden gelen güzellik de dikkat çekiyor. Evcen'in kardeşleriyle benzerliği sosyal medyada gündem olmuştu. Ünlü oyuncunun güzelliğinin genetik olduğu yorumları yapılmıştı. İşte Burak Özçivit'in baldızları... Fahriye Evcen'in kız kardeşleri Neşe, Ayşen ve Demet İşte merak edilen diğer ünlü isimlerin kardeşleri... Sinem Kobal- Kerem Kobal Neslihan Atagül ve abisi İlkay Atagül Zehra Güneş'in kız kardeşleri İrem Nur Güneş ve Mina Güneş Meryem Uzerli ve kardeşi Canan Uzerli Hafsanur Sancaktutan ve ablası Sarp Akkaya-Esra Akkaya-Kaya Akkaya Gözde Kocaoğlu - Rıza Kocaoğlu Caner Cindoruk- Münir Can Cindoruk Serhat Özcan - Reha Özcan Demet Evgar ve kardeşi Yiğit Evgar Naz Elmas-Açelya Elmas Hadise Hadise ve kardeşi Murat Açıkgöz Hadise ve kardeşi Murat Açıkgöz Hadise kız kardeşi Derya Açıkgöz ve Ablası Hülya Açıkgöz Hadise kız kardeşi Derya Açıkgöz ve Ablası Hülya Açıkgöz Hadise kız kardeşi Derya Açıkgöz ve Ablası Hülya Açıkgöz İsmail Hacıoğlu- Kardelen Hacıoğlu İsmail Hacıoğlu- Kardelen Hacıoğlu Türkan Şoray ve kız kardeşi Nazan Şoray Türkan Şoray ve kız kardeşi Nazan Şoray Ayşen Gruda ve kız kardeşleri Ayten Erman ile Ayben Erman Zeynep Beşerler ve kardeşi Derya Beşerler Zeynep Beşerler ve kardeşi Derya Beşerler Aras Bulut İynemli ve abisi Orçun İynemli Hazal Filiz Küçükköse ve ikizi Hazal Filiz Küçükköse ve ikizi İpek Filiz Yazıcı ve ikizi İpek Filiz Yazıcı ve ikizi İpek Filiz Yazıcı ve ikizi Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel Burcu Esmersoy ve kardeşi Şener Şen ve kız kardeşi İnci Şen Şener Şen ve kız kardeşi İnci Şen Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi Cem Tatlıtuğ Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi Cem Tatlıtuğ Kaan Urgancıoğlu- Can Urgancıoğlu Barış Arduç'un erkek kardeşleri Bensu Hande ve Bedirhan Soral Kardeşler Aytaç Şaşmaz ve İsmail Ege Şaşmaz Aytaç Şaşmaz ve İsmail Ege Şaşmaz