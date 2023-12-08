Sevgilisini bağlamak için “enerji” istedi! Dilan Polat gibi Seçil Erzan da “Enerji” dedi! Seçil Erzan’ın çekmecesinden tutkulu aşk güçlendirmesi çıktı

Daha önce milyonlarca dolar aldığı kişilerin parasını çevirmede sıkıntı yaşamamak için telefonunda "Erzan Diba" olarak kayıtlı kişiye dua etmesi için 60 bin lira ödediği ortaya çıkan Erzan'ın, aşk hayatını koruyabilmek ve güçlendirmek için de çareyi uzak doğu kökenli ana teması evrene enerji göndermek olan "Reiki" felsefesinde aradığı ortaya çıktı.