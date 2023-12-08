Giriş Tarihi: 08.12.2023 06:08
Güncelleme Tarihi: 08.12.2023
07:33
Sevgilisini bağlamak için “enerji” istedi! Dilan Polat gibi Seçil Erzan da “Enerji” dedi! Seçil Erzan’ın çekmecesinden tutkulu aşk güçlendirmesi çıktı
Ünlü isimleri özel fon vurgunu yalanıyla milyonlarca dolar dolandıran Seçil Erzan'ın, "kara para aklamak" ve "vergi kaçırmak" gibi suçlardan tutuklanan Dilan Polat gibi "Enerji"ye büyük önem verdiği ortaya çıktı. Erzan'ın makam odasındaki çekmecesinden çıkanlar, Erzan'ın işlerini ve Avukat Candaş Gürol'la geçtiğimiz yıl yaşadığı aşk hayatını koruyabilmek ve rayına sokmak için Japonca'da "Evrensel yaşam enerjisi" anlamına geren ve evrene yollanan enerjiyle sorunlarının çözüldüğüne inanılan Reiki felsefesine sarıldığını ortaya koydu. Çekmeceden, 14 sayfa "Tutkulu aşk güçlendirmesini aktif ediyorum Candaş Gürol" ve 1 sayfalık, "Ben Seçil Erzan, Mehmet Aslan hocanın bana gönderdiği tutkulu aşk güçlendirmesini aktif ediyorum Candaş Gürol" yazılı evraklar çıktı. Çekmeceden çıkanların listesi dava dosyasında kendisine yer buldu.