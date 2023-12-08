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Haberler Galeri Sevgilisini bağlamak için “enerji” istedi! Dilan Polat gibi Seçil Erzan da “Enerji” dedi! Seçil Erzan’ın çekmecesinden tutkulu aşk güçlendirmesi çıktı
Giriş Tarihi: 08.12.2023 06:08 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023 07:33

Sevgilisini bağlamak için “enerji” istedi! Dilan Polat gibi Seçil Erzan da “Enerji” dedi! Seçil Erzan’ın çekmecesinden tutkulu aşk güçlendirmesi çıktı

Ünlü isimleri özel fon vurgunu yalanıyla milyonlarca dolar dolandıran Seçil Erzan'ın, "kara para aklamak" ve "vergi kaçırmak" gibi suçlardan tutuklanan Dilan Polat gibi "Enerji"ye büyük önem verdiği ortaya çıktı. Erzan'ın makam odasındaki çekmecesinden çıkanlar, Erzan'ın işlerini ve Avukat Candaş Gürol'la geçtiğimiz yıl yaşadığı aşk hayatını koruyabilmek ve rayına sokmak için Japonca'da "Evrensel yaşam enerjisi" anlamına geren ve evrene yollanan enerjiyle sorunlarının çözüldüğüne inanılan Reiki felsefesine sarıldığını ortaya koydu. Çekmeceden, 14 sayfa "Tutkulu aşk güçlendirmesini aktif ediyorum Candaş Gürol" ve 1 sayfalık, "Ben Seçil Erzan, Mehmet Aslan hocanın bana gönderdiği tutkulu aşk güçlendirmesini aktif ediyorum Candaş Gürol" yazılı evraklar çıktı. Çekmeceden çıkanların listesi dava dosyasında kendisine yer buldu.

Mustafa Sait ÖZKAN
ATAKAN IRMAK
Sevgilisini bağlamak için “enerji” istedi! Dilan Polat gibi Seçil Erzan da “Enerji” dedi! Seçil Erzan’ın çekmecesinden tutkulu aşk güçlendirmesi çıktı

Özel bir bankada şube müdürü olarak görev yapan Seçil Erzan'ın "Fatih Terim fonu" adı altında çok sayıda kişiyi milyonlarca dolar dolandırdığı iddiasıyla ilgili yeni ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Erzan'ın da "kara para aklamak", "vergi kaçırmak" gibi suçlardan tutuklanan fenomen Dilan Polat gibi "Enerji" tutkunu olduğu ortaya çıktı.

Sevgilisini bağlamak için “enerji” istedi! Dilan Polat gibi Seçil Erzan da “Enerji” dedi! Seçil Erzan’ın çekmecesinden tutkulu aşk güçlendirmesi çıktı

Daha önce milyonlarca dolar aldığı kişilerin parasını çevirmede sıkıntı yaşamamak için telefonunda "Erzan Diba" olarak kayıtlı kişiye dua etmesi için 60 bin lira ödediği ortaya çıkan Erzan'ın, aşk hayatını koruyabilmek ve güçlendirmek için de çareyi uzak doğu kökenli ana teması evrene enerji göndermek olan "Reiki" felsefesinde aradığı ortaya çıktı.

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Sevgilisini bağlamak için “enerji” istedi! Dilan Polat gibi Seçil Erzan da “Enerji” dedi! Seçil Erzan’ın çekmecesinden tutkulu aşk güçlendirmesi çıktı

15 SAYFALIK TUTKULU AŞK GÜÇLENDİRMESİ
Erzan'ın makam odasındaki çekmecesinden çıkanların listesi dava dosyasına girdi.

Sevgilisini bağlamak için “enerji” istedi! Dilan Polat gibi Seçil Erzan da “Enerji” dedi! Seçil Erzan’ın çekmecesinden tutkulu aşk güçlendirmesi çıktı

Banka görevlileri tarafından savcılığa teslim edildiği belirtilen evraklara göre, Erzan'ın çekmecesinden çıkan en dikkat çekici nesne, 14 sayfalık "Tutkulu aşk güçlendirmesini aktif ediyorum Candaş Gürol" yazılı evrak ve 1 sayfa, "Ben Seçil Erzan, Mehmet Aslan hocanın bana gönderdiği tutkulu aşk güçlendirmesini aktif ediyorum Candaş Gürol" yazılı evraklar oldu.

Sevgilisini bağlamak için “enerji” istedi! Dilan Polat gibi Seçil Erzan da “Enerji” dedi! Seçil Erzan’ın çekmecesinden tutkulu aşk güçlendirmesi çıktı

YİNE ENERJİ
Japonca'da "Evrensel yaşam enerjisi" anlamına gelen ve Dr. Mikao Usui Reiki tarafından oluşturulan Reiki, yeni bir ruhsal şifa tekniği olarak ifade ediliyor. Dünyada ve Türkiye'de Reiki kliniklerine başvuran insanlar burada ruhsal ve fiziki sıkıntılarını geleceğe enerji gönderme yöntemiyle çözüldüğü anlayışını benimsiyor. Başvuranlar özellikle aşk hayatını yoluna koymak için Reiki felsefesine sarılanlardan oluşuyor.

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