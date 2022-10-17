Giriş Tarihi: 17.10.2022 07:13 Güncelleme Tarihi: 17.10.2022 07:17

Sevinç Erbulak meğer usta oyuncunun kızıymış... İşte ünlü oyuncu Sevinç Erbulak'ın annesi...

90'lı yılların unutulmaz yapımı Süper Baba ile hafızalara kazınan oyunculardan olan Sevinç Erbulak tiyatroya yıllarını vermiş bir aileden geliyor. Sosyal medyada merak konusu olan sayısız dizi ve sinema filminden tanıdığımız Sevinç Erbulak hakkındaki gerçek ile hayranlarını şaşırttı. Sevinç Erbulak'ı sosyal medyadan takip eden hayranları sanatçının oldukça renkli anlarına şahitlik ederken en dikkat çeken ise annesi oldu. Sevinç Erbulak'ın annesinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu ilk defa öğrenenler şaşkınlıklarını yorumlarına yansıttı. Sevinç Erbulak'ın tiyatronun usta isimlerinden olan annesi Füsun Erbulak ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin anneleri...