Giriş Tarihi: 03.06.2022 12:47
Güncelleme Tarihi: 03.06.2022
13:11
Şevval Şahin turuncu bikinili pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu! "Yıkılıyor ortalık"
Tescilli güzel Şevval Şahin, Miss Turkey 2018 yarışmasında birincilik elde ettikten sonra şöhreti yakalamıştı. Her hareketiyle olay yaratmayı başaran Şevval Şahin, özellikle Instagram paylaşımlarıyla ve özel hayatındaki gelişmeler ile gündem olmayı başarıyor. Şimdilerde Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatilin keyfini çıkaran ünlü manken, yaptığı paylaşımlarla yürek hoplattı. Turuncu bikinisiyle plajda peş peşe pozlar paylaşan Şahin, fit haliyle övgüleri topladı. İşte Şevval Şahin'in sosyal medyayı yakıp geçen o pozları...