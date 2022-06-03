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Haberler Galeri Şevval Şahin turuncu bikinili pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu! "Yıkılıyor ortalık"
Giriş Tarihi: 03.06.2022 12:47 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 13:11

Şevval Şahin turuncu bikinili pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu! "Yıkılıyor ortalık"

Tescilli güzel Şevval Şahin, Miss Turkey 2018 yarışmasında birincilik elde ettikten sonra şöhreti yakalamıştı. Her hareketiyle olay yaratmayı başaran Şevval Şahin, özellikle Instagram paylaşımlarıyla ve özel hayatındaki gelişmeler ile gündem olmayı başarıyor. Şimdilerde Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatilin keyfini çıkaran ünlü manken, yaptığı paylaşımlarla yürek hoplattı. Turuncu bikinisiyle plajda peş peşe pozlar paylaşan Şahin, fit haliyle övgüleri topladı. İşte Şevval Şahin'in sosyal medyayı yakıp geçen o pozları...

Şevval Şahin turuncu bikinili pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu! Yıkılıyor ortalık

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, paylaştığı cesur pozlar ve yaptığı açıklamalar ile magazin gündeminin en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor.

Şevval Şahin turuncu bikinili pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu! Yıkılıyor ortalık

Yiğit Marcus Aral ile olaylı birlikteliğiyle özellikle son dönemde pek çok kez gündem olan Şevval Şahin, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile göz dolduruyor.

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Şevval Şahin turuncu bikinili pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu! Yıkılıyor ortalık

Instagram'da 400 bini aşkın takipçisi bulunan ünlü manken, yılın her döneminde yaptığı tatiller ile magazin sayfalarında da sıklıkla yerini alıyor.

Şevval Şahin turuncu bikinili pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu! Yıkılıyor ortalık

Şimdilerde Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatil yapan Şahin, son olarak turuncu bikinili pozlarıyla dikkat çekti.

Şevval Şahin turuncu bikinili pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu! Yıkılıyor ortalık

INSTAGRAM'I YAKTI GEÇTİ!

417 bin takipçili Instagram hesabından bikinili pozlarını peş peşe paylaşan ünlü model, adeta takipçilerini büyüledi.

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