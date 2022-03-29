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Haberler Galeri Şeyma Subaşı ile Hakan Sabancı aşk mı yaşıyor? İddialar Şeyma Subaşı'na soruldu bakın tepkisi ne oldu!
Giriş Tarihi: 29.03.2022 10:04 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022 10:18

Şeyma Subaşı ile Hakan Sabancı aşk mı yaşıyor? İddialar Şeyma Subaşı'na soruldu bakın tepkisi ne oldu!

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ani bir kararla ayrılan Şeyma Subaşı, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Şeyma Subaşı'nın adı, şu sıralar Hakan Sabancı ile anılıyor. Dila Tarkan'ın düğününde Hakan Sabancı ile yakınlaştığı iddia edilen fenomen, önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Aşk iddiaları sorulan Şeyma Subaşı, sorulara bakın nasıl tepki verdi...

Şeyma Subaşı ile Hakan Sabancı aşk mı yaşıyor? İddialar Şeyma Subaşı’na soruldu bakın tepkisi ne oldu!

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, bir süredir Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşıyordu.

Şeyma Subaşı ile Hakan Sabancı aşk mı yaşıyor? İddialar Şeyma Subaşı’na soruldu bakın tepkisi ne oldu!

Geçen günlerde Meedo ile birlikteliğinin son bulduğunu duyuran Subaşı, ayrılık sonrası Türkiye'ye geri dönmüştü.

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Şeyma Subaşı ile Hakan Sabancı aşk mı yaşıyor? İddialar Şeyma Subaşı’na soruldu bakın tepkisi ne oldu!

Tüm bu yaşananların ardından yakın arkadaşı Dila Tarkan'ın Atina'daki düğününe katılan Şeyma Subaşı'nın Hakan Sabancı ile yakınlaştığı iddia edilmişti.

Şeyma Subaşı ile Hakan Sabancı aşk mı yaşıyor? İddialar Şeyma Subaşı’na soruldu bakın tepkisi ne oldu!

Konuyla ilgili açıklama yapmayan ikiliden Subaşı, önceki akşam Bebek Otel çıkışı objektiflere yansıdı.

Şeyma Subaşı ile Hakan Sabancı aşk mı yaşıyor? İddialar Şeyma Subaşı’na soruldu bakın tepkisi ne oldu!

Mekanda da Sabancı ile yemek yediği görüntüler sosyal medyaya düşen Subaşı'na, basın mensupları "Hakan Sabancı ile aşk yaşadığınız doğru mu? Mekanın restoran kısmında yemek yediğiniz konuşuluyor. Neler söyleyeceksiniz?" gibi sorular yöneltti.

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