Şeyma Subaşı ile Hakan Sabancı aşk mı yaşıyor? İddialar Şeyma Subaşı’na soruldu bakın tepkisi ne oldu!

Mekanda da Sabancı ile yemek yediği görüntüler sosyal medyaya düşen Subaşı'na, basın mensupları "Hakan Sabancı ile aşk yaşadığınız doğru mu? Mekanın restoran kısmında yemek yediğiniz konuşuluyor. Neler söyleyeceksiniz?" gibi sorular yöneltti.