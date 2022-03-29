Giriş Tarihi: 29.03.2022 10:04
Güncelleme Tarihi: 29.03.2022
10:18
Şeyma Subaşı ile Hakan Sabancı aşk mı yaşıyor? İddialar Şeyma Subaşı'na soruldu bakın tepkisi ne oldu!
Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ani bir kararla ayrılan Şeyma Subaşı, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Şeyma Subaşı'nın adı, şu sıralar Hakan Sabancı ile anılıyor. Dila Tarkan'ın düğününde Hakan Sabancı ile yakınlaştığı iddia edilen fenomen, önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Aşk iddiaları sorulan Şeyma Subaşı, sorulara bakın nasıl tepki verdi...