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Haberler Galeri Şeyma Subaşı Mısır'dan yeni pozlarını paylaştı! Sosyal medya yıkıldı! Şaheser gibi kadınsın"
Giriş Tarihi: 27.11.2023 16:20 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023 16:28

Şeyma Subaşı Mısır'dan yeni pozlarını paylaştı! Sosyal medya yıkıldı! Şaheser gibi kadınsın"

Acun Ilıcalı'dan Melisa adında bir kızı olan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te 3 gün 3 gece süren bir düğünle hayatını birleştirmişti. Ancak Şeyma Subaşı ile Mısırlı milyarder Meedo, evliliklerini 29 Eylül'de resmen bitirmişti. İkinci kez evliliği kısa süren Şeyma Subaşı, son olarak eski eşinin memleketi Mısır'dan paylaştığı karelerle sosyal medyayı yıktı.

Şeyma Subaşı Mısır’dan yeni pozlarını paylaştı! Sosyal medya yıkıldı! Şaheser gibi kadınsın

Acun Ilıcalı'dan 2018 yılında boşanan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile İstanbul'da nikah masasına oturmuştu. Ardından Subaşı ve Alsaloussi Fas'ın Marakeş şehrinde dillere destan bir düğünle dünyavevine girmişti.

Şeyma Subaşı Mısır’dan yeni pozlarını paylaştı! Sosyal medya yıkıldı! Şaheser gibi kadınsın

Subaşı, Marakeş şehrindeki düğünden sonra, balayı için önce Japonya'yı; sonra Bali'yi tercih etmişti. Ünlü çift, 18 Mayıs'ta özel bir uçakla Tokyo'ya uçmuştu.

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Şeyma Subaşı Mısır’dan yeni pozlarını paylaştı! Sosyal medya yıkıldı! Şaheser gibi kadınsın

Ancak masal gibi bir düğünle dünyaevine giren Şeyma, aradığını Mısırlı milyarderde de bulamadı.

Şeyma Subaşı Mısır’dan yeni pozlarını paylaştı! Sosyal medya yıkıldı! Şaheser gibi kadınsın

Şeyma Subaşı Meedo'dan psikolojik şiddet gördüğünü söyleyerek boşandı.

Şeyma Subaşı Mısır’dan yeni pozlarını paylaştı! Sosyal medya yıkıldı! Şaheser gibi kadınsın

Şeyma Subaşı ile Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi'nin (Meedo) 151 gün süren evlilikleri, 29 Eylül'deki duruşmada resmen bitmişti.

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