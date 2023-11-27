Giriş Tarihi: 27.11.2023 16:20
Güncelleme Tarihi: 27.11.2023
16:28
Şeyma Subaşı Mısır'dan yeni pozlarını paylaştı! Sosyal medya yıkıldı! Şaheser gibi kadınsın"
Acun Ilıcalı'dan Melisa adında bir kızı olan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te 3 gün 3 gece süren bir düğünle hayatını birleştirmişti. Ancak Şeyma Subaşı ile Mısırlı milyarder Meedo, evliliklerini 29 Eylül'de resmen bitirmişti. İkinci kez evliliği kısa süren Şeyma Subaşı, son olarak eski eşinin memleketi Mısır'dan paylaştığı karelerle sosyal medyayı yıktı.