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Haberler Galeri Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi Sabah Cumartesi'ye çarpıcı açıklamalar! "Şeyma'dan ayrılmayı isteyen bendim"
Giriş Tarihi: 18.07.2021 09:18 Güncelleme Tarihi: 18.07.2021 09:18

Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi Sabah Cumartesi'ye çarpıcı açıklamalar! "Şeyma'dan ayrılmayı isteyen bendim"

Guido Senia'dan ayrıldıktan sonra Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile birlikteliğe başlayan Şeyma Subaşı, özel hayatındaki gelişmelerle son dönemde magazin gündeminden düşmüyor. Şeyma Subaşı, geçtiğimiz haftalarda sevgilisinden aldığı evlilik teklifini kabul etmişti. Jet hızıyla evlilik hazırlıklarına başlayan Subaşı, çok geçmemişti ki Mohammed Alsaloussi'den ayrıldı ve bebeğini düşürdüğünü açıkladı. Şeyma Subaşı'nın 'dolandırıcı' olarak anılan sevgilisi Mohammed Alsaloussi, bu gelişmeler sonrası ilk kez Sabah Cumartesi'ye konuştu. Açıklamalarıyla bombayı patlatan Alsaloussi, "Şeyma'dan ayrılmayı isteyen bendim" dedi. İşte tüm detaylar...

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Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi Sabah Cumartesi'ye çarpıcı açıklamalar! Şeyma'dan ayrılmayı isteyen bendim

Şeyma Subaşı'nın 'dolandırıcı' olarak anılan sevgilisi Mohammed Alsaloussi'in 15 gün önce beni aradı ve her şeyi anlatmak için röportaj vermek istediğini söyledi. Ve daha neler neler...

Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi Sabah Cumartesi'ye çarpıcı açıklamalar! Şeyma'dan ayrılmayı isteyen bendim

Haziran'ın 30'unda yani tam 15 gün önce Mustafa Tatlıcı diye biri beni aradı. Türkiye'nin sayılı gayrimenkul zenginlerinden olan Tatlıcı Ailesi'nin genç üyesi Mustafa Tatlıcı'ymış…

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Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi Sabah Cumartesi'ye çarpıcı açıklamalar! Şeyma'dan ayrılmayı isteyen bendim

Şeyma Subaşı'nın 'dolandırıcı' olarak anılan sevgilisi Mohammed Alsalouss'in Kanada'dan okul arkadaşı olduğunu, Meedo'nun benimle röportaj yapmak ve her şeyi anlatmak istediğini, beni aramak için telefonumu istediğini söyledi.

Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi Sabah Cumartesi'ye çarpıcı açıklamalar! Şeyma'dan ayrılmayı isteyen bendim

Olur dedim. 10 dakika sonra Kanada'dan bir arama geldi. Telefonun karşısındaki kişi, haftalarca magazin gündemine oturan Meedo'ydu. Tıpkı Şeyma'ya evlenme teklif ederken ki gibi ürkek bir sesti karşımdaki. Tedirgindi.

Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi Sabah Cumartesi'ye çarpıcı açıklamalar! Şeyma'dan ayrılmayı isteyen bendim

Yaşananları anlatmak için Türkiye'ye de benimle biraraya gelmek istediğini, birkaç gün içinde gerekli organizasyonları yapıp, Bodrum'a geleceğini, tüm bunları yazmamı istediğini çünkü bunları başlatan kişinin ben olduğumu söyledi.

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