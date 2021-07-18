Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi Sabah Cumartesi'ye çarpıcı açıklamalar! "Şeyma'dan ayrılmayı isteyen bendim"

Guido Senia'dan ayrıldıktan sonra Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile birlikteliğe başlayan Şeyma Subaşı, özel hayatındaki gelişmelerle son dönemde magazin gündeminden düşmüyor. Şeyma Subaşı, geçtiğimiz haftalarda sevgilisinden aldığı evlilik teklifini kabul etmişti. Jet hızıyla evlilik hazırlıklarına başlayan Subaşı, çok geçmemişti ki Mohammed Alsaloussi'den ayrıldı ve bebeğini düşürdüğünü açıkladı. Şeyma Subaşı'nın 'dolandırıcı' olarak anılan sevgilisi Mohammed Alsaloussi, bu gelişmeler sonrası ilk kez Sabah Cumartesi'ye konuştu. Açıklamalarıyla bombayı patlatan Alsaloussi, "Şeyma'dan ayrılmayı isteyen bendim" dedi. İşte tüm detaylar...