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Haberler Galeri Sibel Can ile Hakan Ural’ın güzeller güzeli kızı Melisa Ural 30 yaşına bastı! Sibel Can nostaljik paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü!
Giriş Tarihi: 22.08.2024 15:04 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 15:20

Sibel Can ile Hakan Ural’ın güzeller güzeli kızı Melisa Ural 30 yaşına bastı! Sibel Can nostaljik paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü!

Sibel Can'ın Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Melisa Ural'dan yeni paylaşım geldi. Sibel Can, Hakan Ural çiftinin kızları 30 yaşına bastı. Anne ve babası çok ünlü olsa da gözlerden uzak sakin bir hayat yaşayan Melisa Ural bugün 30 yaşına bastı. Sibel Can takipçilerini geçmişe götürerek kızı Melisa Ural'ın doğum gününü nostaljik bir paylaşım yaptı. İşte Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'ın doğum gününü kutladığı paylaşımı...

Sibel Can ile Hakan Ural’ın güzeller güzeli kızı Melisa Ural 30 yaşına bastı! Sibel Can nostaljik paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü!

Sibel Can'ın Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa 30 yaşına bastı. Melisa yeni yaşını Instagram'da paylaştığı aile fotoğrafıyla kutladı.

Sibel Can ile Hakan Ural’ın güzeller güzeli kızı Melisa Ural 30 yaşına bastı! Sibel Can nostaljik paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü!

Güzelliği, sesi ve danslarıyla yıllardır sahnelerin tozunu attıran Sibel Can'ın Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen biricik kızı Melisa Ural yeni yaşını kutluyor.

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Sibel Can ile Hakan Ural’ın güzeller güzeli kızı Melisa Ural 30 yaşına bastı! Sibel Can nostaljik paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü!

Anne ve babası çok ünlü olsa da magazinden uzak bir hayat sürmeyi tercih eden Melisa Ural bugün 30 yaşına bastı.

Sibel Can ile Hakan Ural’ın güzeller güzeli kızı Melisa Ural 30 yaşına bastı! Sibel Can nostaljik paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü!

Sibel Can kızı Melisa Ural'ın doğum gününü nostaljik bir paylaşım ile kutladı.

Sibel Can ile Hakan Ural’ın güzeller güzeli kızı Melisa Ural 30 yaşına bastı! Sibel Can nostaljik paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü!

Daha önce de Melisa Ural'ın paylaştığı anne-kız düetini bu defa Sibel Can paylaştı.

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