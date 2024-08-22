Giriş Tarihi: 22.08.2024 15:04
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024
15:20
Sibel Can ile Hakan Ural’ın güzeller güzeli kızı Melisa Ural 30 yaşına bastı! Sibel Can nostaljik paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü!
Sibel Can'ın Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Melisa Ural'dan yeni paylaşım geldi. Sibel Can, Hakan Ural çiftinin kızları 30 yaşına bastı. Anne ve babası çok ünlü olsa da gözlerden uzak sakin bir hayat yaşayan Melisa Ural bugün 30 yaşına bastı. Sibel Can takipçilerini geçmişe götürerek kızı Melisa Ural'ın doğum gününü nostaljik bir paylaşım yaptı. İşte Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'ın doğum gününü kutladığı paylaşımı...