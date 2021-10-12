Sibel Can ’sıfır makyaj’ dedi görenler inanamadı! Sibel Can yeni klibinde makyajsız kamera karşısına geçti!

İlk kez kamera karşısına makyajsız çıkan Sibel Can, "Kendimi olduğum gibi seviyorum. Sadelikteki zarafeti keşfettim. Tüm kadınlar da her haliyle güzel. Yeni şarkıma olan güvenimle, özgüvenimi aynı klipte buluşturdum" dedi.