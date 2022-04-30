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Haberler Galeri Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural ne zaman evleniyor? Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural'dan düğün tarihi açıklaması!
Giriş Tarihi: 30.04.2022 12:15 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022 12:15

Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural ne zaman evleniyor? Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural'dan düğün tarihi açıklaması!

Sibel Can'a kayınvalide oluyor! Sibel Can'ın büyük oğlu Engincan Ural son olarak evleneceği haberleriyle gündem oldu. Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural geçtiğimiz aylarda 30 yaşına basmıştı. Engincan Ural evlilik yolunda ilk adımı attı. Sibelcan'ın ilk göz ağrısı Engincan Ural sevgilisine evlenme teklifi etmiş ve 'Evet' yanıtını almıştı. Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural'dan olan oğlu Engincan Ural, teklif sonrası sevgilisi Merve Kaya ile Bebek trafiğinde görüntülenmişti. Bu defa Engincan Ural tek başına kameralara yakalandı. Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural'dan merak edilen düğün tarihi ile ilgili açıklama geldi. Engincan Ural ne zaman evleniyor? İşte Sibel Can ile Hakan Ural'ın gelinleri Merve Kaya...

Sibel Can’ın oğlu Engincan Ural ne zaman evleniyor? Sibel Can ile Hakan Ural’ın oğlu Engincan Ural’dan düğün tarihi açıklaması!

Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Engincan Ural geçtiğimiz aylarda 30 yaşına basmıştı.

Sibel Can’ın oğlu Engincan Ural ne zaman evleniyor? Sibel Can ile Hakan Ural’ın oğlu Engincan Ural’dan düğün tarihi açıklaması!

Sibel Can'ın büyük oğlu Engincan Ural son olarak evleneceği haberleriyle gündem oldu.

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Sibel Can’ın oğlu Engincan Ural ne zaman evleniyor? Sibel Can ile Hakan Ural’ın oğlu Engincan Ural’dan düğün tarihi açıklaması!

Engincan Ural evlilik yolunda ilk adımı attı. Geçtiğimiz haftalarda Dila Tarkan'ın düğününe katılan kardeşler, Melisa Ural ve Engincan Ural ile Emir Aksüt birlikte boy göstermişti. Yakın arkadaşlarının düğününde nikah memuru kılığına girerek herkesi şaşırtan Engincan Ural'dan müjdeli haber geldi.

Sibel Can’ın oğlu Engincan Ural ne zaman evleniyor? Sibel Can ile Hakan Ural’ın oğlu Engincan Ural’dan düğün tarihi açıklaması!

Sibelcan'ın ilk göz ağrısı Engincan Ural sevgilisine evlenme teklif etmiş ve 'Evet' yanıtını almıştı. İşte Sibel Can ile Hakan Ural'ın müstakbel gelini...

Sibel Can’ın oğlu Engincan Ural ne zaman evleniyor? Sibel Can ile Hakan Ural’ın oğlu Engincan Ural’dan düğün tarihi açıklaması!

Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural'dan olan oğlu Engincan Ural, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Merve Kaya ile Bebek trafiğinde görüntülendi. Çift flaşların patlaması ile şaşkınlık yaşadı. Trafiğin açılmasıyla hızlıca uzaklaştılar.

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