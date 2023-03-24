Giriş Tarihi: 24.03.2023 12:40
Güncelleme Tarihi: 24.03.2023
13:44
Şiddet olayının perde arkası ortaya çıktı! Futbolcu Batuhan Karadeniz'den şiddet gördüğünü iddia eden Aleyna Eroğlu her şeyi anlattı!
Eski futbolcu Batuhan Karadeniz'in kendisini darp ettiğini iddia ederek şikayetçi olan Aleyna Eroğlu yaşadıklarını anlattı. Aleyna Eroğlu, "Bu Batuhan'ın bana ilk şiddeti değil. Birkaç defa daha şiddet uygulamıştı" dedi. Eroğlu'nun annesi Arzu Yurter ise kızının yanında olduğunu, ellerindeki delillerle birlikte hukuki süreci başlattıklarını belirterek, Batuhan Karadeniz hakkında da uzaklaştırma kararı aldırdıklarını söyledi.