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Haberler Galeri Şiddet olayının perde arkası ortaya çıktı! Futbolcu Batuhan Karadeniz'den şiddet gördüğünü iddia eden Aleyna Eroğlu her şeyi anlattı!
Giriş Tarihi: 24.03.2023 12:40 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 13:44

Şiddet olayının perde arkası ortaya çıktı! Futbolcu Batuhan Karadeniz'den şiddet gördüğünü iddia eden Aleyna Eroğlu her şeyi anlattı!

Eski futbolcu Batuhan Karadeniz'in kendisini darp ettiğini iddia ederek şikayetçi olan Aleyna Eroğlu yaşadıklarını anlattı. Aleyna Eroğlu, "Bu Batuhan'ın bana ilk şiddeti değil. Birkaç defa daha şiddet uygulamıştı" dedi. Eroğlu'nun annesi Arzu Yurter ise kızının yanında olduğunu, ellerindeki delillerle birlikte hukuki süreci başlattıklarını belirterek, Batuhan Karadeniz hakkında da uzaklaştırma kararı aldırdıklarını söyledi.

DHA
Şiddet olayının perde arkası ortaya çıktı! Futbolcu Batuhan Karadeniz’den şiddet gördüğünü iddia eden Aleyna Eroğlu her şeyi anlattı!

Televizyon programındaki moda yarışmasıyla tanınan Aleyna Eroğlu, 22 Mart günü sosyal medya hesabından yayınladığı videolarla, bir süredir ilişkisi olan futbolcu Batuhan Karadeniz tarafından darp edildiğini iddia etmişti. Sosyal medyada gündem olan olaya ilişkin Aleyna Eroğlu açıklamalarda bulundu.

Şiddet olayının perde arkası ortaya çıktı! Futbolcu Batuhan Karadeniz’den şiddet gördüğünü iddia eden Aleyna Eroğlu her şeyi anlattı!

" 'MARTIDAN DÜŞTÜM' DEDİM"
Aleyna Eroğlu, Karadeniz'in kendisini daha öncede darp ettiğini belirterek, "Bu Batuhan'ın bana ilk şiddeti değil. Birkaç defa daha şiddet uygulamıştı.

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Şiddet olayının perde arkası ortaya çıktı! Futbolcu Batuhan Karadeniz’den şiddet gördüğünü iddia eden Aleyna Eroğlu her şeyi anlattı!

Daha fazlası artık böyle can havliyle kaçarken saçımdan sürüklemesi, dizlerimi yırtması, annemin beni gördüğünde 'martıdan düştüm' dedim.

Şiddet olayının perde arkası ortaya çıktı! Futbolcu Batuhan Karadeniz’den şiddet gördüğünü iddia eden Aleyna Eroğlu her şeyi anlattı!

Ben ailemden sakladım Batuhan'a para verdiğimi, çünkü bütün birikimimdi o benim. Her defasında transfer olunca vereceğini söyledi.

Şiddet olayının perde arkası ortaya çıktı! Futbolcu Batuhan Karadeniz’den şiddet gördüğünü iddia eden Aleyna Eroğlu her şeyi anlattı!

Bu yüzden sustum. Kendisi kurnaz biri olduğu için bunu kullanıp yıllarca hayatımda kaldı. Çünkü ben o parayı Batuhan'dan aldığımda hayatımda olmayacağını biliyordu.

Futbolcu Batuhan Karadeniz'in kendisini darp ettiğini iddia eden Aleyna Eroğlu: "Bu ilk şiddeti değil!" | Video

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