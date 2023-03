Futbolcu Batuhan Karadeniz'in kendisini darp ettiğini iddia eden Aleyna Eroğlu: "Bu ilk şiddeti değil!" | Video 24.03.2023 | 13:00 Eski futbolcu Batuhan Karadeniz'in kendisini darp ettiğini iddia ederek şikayetçi olan Aleyna Eroğlu yaşadıklarını anlattı. Eroğlu, "Bu Batuhan'ın bana ilk şiddeti değil. Birkaç defa daha şiddet uygulamıştı" dedi. Eroğlu'nun annesi Arzu Yurter ise kızının yanında olduğunu, ellerindeki delillerle birlikte hukuki süreci başlattıklarını belirterek, Batuhan Karadeniz hakkında da uzaklaştırma kararı aldırdıklarını söyledi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Televizyon programındaki moda yarışmasıyla tanınan Aleyna Eroğlu, 22 Mart günü sosyal medya hesabından yayınladığı videolarla, bir süredir ilişkisi olan futbolcu Batuhan Karadeniz tarafından darp edildiğini iddia etmişti. Sosyal medyada gündem olan olaya ilişkin Aleyna Eroğlu açıklamalarda bulundu.Aleyna Eroğlu, Karadeniz'in kendisini daha öncede darp ettiğini belirterek, "Bu Batuhan'ın bana ilk şiddeti değil. Birkaç defa daha şiddet uygulamıştı. Daha fazlası artık böyle can havliyle kaçarken saçımdan sürüklemesi, dizlerimi yırtması, annemin beni gördüğünde 'martıdan düştüm' dedim. Ben ailemden sakladım Batuhan'a para verdiğimi, çünkü bütün birikimimdi o benim. Her defasında transfer olunca vereceğini söyledi. Bu yüzden sustum. Kendisi kurnaz biri olduğu için bunu kullanıp yıllarca hayatımda kaldı. Çünkü ben o parayı Batuhan'dan aldığımda hayatımda olmayacağını biliyordu. Ben sadece şunun cevabını istiyorum, desin ki 'ben sana bu ilişki içerisinde bir kere bile vurmadım' desin. Yakın arkadaşlarımın yanında da bana el kaldırmaları ve vurmaları olmuştu. Biz 1 Mart'ta ayrıldık. Ben paramı istemek için o gün otele gittim. Kendisi de kamera kayıtlarının olduğunu söylüyor, ever kayıtlar var. Ben konuşmak istediğim için gittim. 'Konuşmak istiyorum kapıyı aç' dedim. Kolumu kapıya sıkıştırarak kapattı. Kolumun sıkıştığını söyleyerek hala buraya kavga etmeye gelmediğimi derdimin o olmadığını söyledim. Çünkü yanındaki insanla yeni bir ilişkiye başlamış oda bilsin ve bana yardım etsin diye gittim. Oraya gittiğimde benimle alay ederek dalga geçtiler. Hiçbir şey olmamış gibi beni suçluyorlar. Dayak yiyen ben, onunla her yere giden, onun için hakaret yiyen ben, paramı yiyen o ve arabamı da kullandı. Ben bu parayı ona güvendiğim için verdim. Parayı başkalarıyla yesin diye vermedim" dedi.Eroğlu, "Dul olduğunu söyleyerek kandırmadığı insan kalmadı. Ama ben onun için kredi bile çektim. Bir kez olsun kredi parası vermedi. Ona verdiğim para 300 bin liranın altında değil. Sosyal medyada yayın açarak kazandığım parayı da ona veriyordum. Gerçekten çok pişmanım gözüm açıldı ama çok geç açıldı. İlişkinin ilk başlarında her şey çok güzeldi, müthişti. Adamın anlattığıyla yaşattığı arasında dağlar kadar fark var. Haziran ayında Pendik'te konuşmak için gittiğim otelde yine çok büyük şiddete maruz kalmıştım. Bununda fotoğrafları var. Annem gördüğünde martıdan düştüğümü söyledim. Gözüm kanlı, dizlerim yara, kalçam, bacaklarım, sırtım, kollarım ve omzum aynı şekilde yaraydı. Bütün kadınlara ne olursa olsun ailelerinden hiçbir şey saklamasınlar. Ben ailemden bunları sakladığım için çok pişmanım. Ailem yeni öğrendi. Batuhan'da aileme söylemediğimi biliyordu" şeklinde konuştu. Eroğlu, karakola giderek Batuhan Karadeniz hakkında şikayetçi olarak uzaklaştırma kararı aldırdıklarını da belirtti.Eroğlu'nun annesi Arzu Yurter, "Kızımın Batuhan Karadeniz ile olan ilişkisini öğrendiğimde kendisini evlenmiş ve ayrılmış birisi olarak biliyordum. Sonrasında eşiyle boşanmak için mahkeme aşamasında olduğunu öğrendim. Ben tabi olayları gün içinde yeni yeni öğrendiğim için çok şaşkınım. Batuhan'ın kızımdan para aldığını biliyordum ama bu kadar aldığını bilmiyordum. Benim bildiğim 50 bin lira gibi bir paraydı. Nafaka borcum var diyorsun onu bile kızımdan alıyorsun. Sen kalkıyorsun birde benim çocuğumu dövüyorsun. Aleyna'nın hesap çıkışlarından şimdiye kadar çıkarabildiğimiz 300 bin lira, kullandığı laptopu benim kredi kartımdan aldı ona geçen ay 30 bin lira ödendi, öyle öyle bir 60 bin lirada var. Ben anne olarak evladımın yanındayım. Kızım vermiş olduğu borç paraları ondan geri alacak. Elimizdeki belgeleri avukatımız aracılığıyla mahkemeye sunacağız. Uzaklaştırma kararı da aldırdık. Her şey bundan sonra yargıya ait" ifadelerini kullandı.Şikayetçi olan Batuhan Karadeniz ise konuşmak istemedi.