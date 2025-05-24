Giriş Tarihi: 24.05.2025 13:29
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025
13:38
Sihirli Annem’in kızları Zeynep Özkaya, Gizem Güven ve Jennifer Boyner anlattı: Tüylerim diken diken oluyor, gözlerim doluyor…
Yapımcılığını Polat Yağcı'nın, yönetmenliğini ise Mustafa Kotan'ın üstlendiği, senaryosu Gamze Özer ile Arzu Yurtseven'e ait olan Poll Films imzalı "Sihirli Annem: Hepimiz Biriz" filminin vizyona girmesine sayılı günler kaldı. 22 yıl önce dizi olarak yayın hayatına başlayan, orijinal kadronun yıllar sonraki hallerinin film olarak görüleceği proje büyük bir merakla bekleniyor. Filmin başrollerinden Gizem Güven, Zeynep Özkaya ve Jennifer Boyner ile vizyon öncesi bir araya geldik. Ünlü oyuncular ile filmden, çekim sürecinden ve merak edilenlerinden bahsettik.