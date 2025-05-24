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Haberler Galeri Sihirli Annem’in kızları Zeynep Özkaya, Gizem Güven ve Jennifer Boyner anlattı: Tüylerim diken diken oluyor, gözlerim doluyor…
Giriş Tarihi: 24.05.2025 13:29 Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 13:38

Sihirli Annem’in kızları Zeynep Özkaya, Gizem Güven ve Jennifer Boyner anlattı: Tüylerim diken diken oluyor, gözlerim doluyor…

Yapımcılığını Polat Yağcı'nın, yönetmenliğini ise Mustafa Kotan'ın üstlendiği, senaryosu Gamze Özer ile Arzu Yurtseven'e ait olan Poll Films imzalı "Sihirli Annem: Hepimiz Biriz" filminin vizyona girmesine sayılı günler kaldı. 22 yıl önce dizi olarak yayın hayatına başlayan, orijinal kadronun yıllar sonraki hallerinin film olarak görüleceği proje büyük bir merakla bekleniyor. Filmin başrollerinden Gizem Güven, Zeynep Özkaya ve Jennifer Boyner ile vizyon öncesi bir araya geldik. Ünlü oyuncular ile filmden, çekim sürecinden ve merak edilenlerinden bahsettik.

YASEMİN DÖNGEL
Sihirli Annem’in kızları Zeynep Özkaya, Gizem Güven ve Jennifer Boyner anlattı: Tüylerim diken diken oluyor, gözlerim doluyor…

-Tam 20 yıl sonra bu ekip yeniden bir araya geldi, 7'den 70'e herkeste bir heyecan uyandırdı. Siz neler hissediyorsunuz?

Jennifer Boyner: Çok heyecanlıyız. Yani ben kişisel bir yorum yapacağım. Gerçekten o kadar heyecanlıyım ki… Bir de hiç izlemedik tabii, biz de herkesle birlikte izleyeceğiz. Çok merak ediyorum her şeyi. Zaten set süreci de çok keyifliydi bizim için. Yani benim için çok çok eğlenceliydi. O yüzden heyecanlıyım.

BU SEFER İNANDIK VE OLDU

Gizem Güven: Yani çok duygulandım en başta bu fikri duyduğumda zaten. Ve hep böyle gündeme geliyordu. Bir takım aksilikler olabiliyordu. Bu sefer inandık ve oldu diye hala inanamıyorum. Çok hızlı başladı bitti gibi de geliyor. Ve gerçekten kaldığı yerden sanki geçen hafta bir bölüm çekmişiz ve bu hafta da buluşmuşuz gibi hissetmemiz de çok ilginçti. Çok duygusal, komik, karışık, güzel anlarla doluydu bizim için.

Zeynep Özkaya: Evet, bir yandan çok heyecan verici, diğer yandan da her şey olduğu gibi. Zaten olması gerektiği gibi. Biz zaten çekmiyor muyduk? Hani bunu hep kendi aramızda konuştuk set boyunca. Bir film çekiyor gibi değil de dizimizin yeni bir bölümünü çekiyor gibiydik yani. Tabii büyük bir konfor alanıydı. Herhangi bir işte şöyle hisler yaşanmazdı muhtemelen. Bizim için her şey aynı şekilde devam ediyor gibiydi.

Sihirli Annem’in kızları Zeynep Özkaya, Gizem Güven ve Jennifer Boyner anlattı: Tüylerim diken diken oluyor, gözlerim doluyor…

SON ANA KADAR PANİK HALİNDEYDİK

-Bu arada düzelteyim; 20 yıl sonra dedim ama aslında siz hep birliktesiniz. Sosyal medyada da görüyoruz. Film anlamında tekrar 20 yıl sonra…

Z.Ö.: Evet ama yine de bizim dışarıdaki görüşmelerimizle o set ortamında bir araya gelmemiz farkı değildi. Sürekli görüşüyor olmamıza rağmen biz bile yan yana bir heyecan duyduk. O çok acayipti ya. Onu anlatamam gerçekten. Biz bir de yolda da birlikte gidiyorduk sete. Yolda da bir heyecanlıyız. Hani Gizem diyor ya biz son dakikaya kadar ya bir şey olur mu, olmaz mı? Böyle bir panik aldı bizi. Neyse sete gidene kadar heyecanlanmayalım, tutalım kendimizi dedik. Ve o şeyle ilk gün çok çok keyifliydi valla.

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Sihirli Annem’in kızları Zeynep Özkaya, Gizem Güven ve Jennifer Boyner anlattı: Tüylerim diken diken oluyor, gözlerim doluyor…

ŞAKA YAPIYOR ZANNETTİM, "KAPAT TELEFONU SAÇMALAMA" DEDİ!

-Teklif geldiğinde o heyecanla ilk kimi aradınız?

G.G.: Beni Jennifer arayıp haber verdi. Ama ben şaka yapıyor zannettim. Çünkü yıllar önce Buğra'yla da aramızda böyle bir diyalog geçmişti. Sabahın körü aramıştım "Buğra tekrar dizi oluyormuş" diye. O zaman bana "Kapat telefonu ya saçmalama" falan demişti (gülüyor). Ben de aynı şeyi Jennifer'de yaşadım.

Sihirli Annem’in kızları Zeynep Özkaya, Gizem Güven ve Jennifer Boyner anlattı: Tüylerim diken diken oluyor, gözlerim doluyor…

J.B.: Ya haber gelir gelmez zaten direkt aradım kızları. Hani böyle bir durum varmış falan, sonra onlara da hemen haber gitti zaten. Aynı anda haberi almış gibi olduk ama yani çok heyecan vericiydi ya bütün süreç. Ya set süreci, haber almamız, çekimlerimiz her şey, her şey...

Z.Ö.: Ya böyle bir olasılık vardı ama hani insan şey yapamıyor yani tam kafasında oturmuyor. Bir de ben bilmiyorum nedense biraz pesimist yaklaşıyordum. "Ya kesin olmaz şimdi boşuna kendimi heyecanlandırmayayım" diye. Ama oldu demek ki olabiliyormuş.

Sihirli Annem’in kızları Zeynep Özkaya, Gizem Güven ve Jennifer Boyner anlattı: Tüylerim diken diken oluyor, gözlerim doluyor…

-Ben de film olacağını duyunca "Dizi de olur mu acaba?" diye düşündüm. Bu fikre nasıl bakıyorsunuz?

G.G.: Bu yönde yorum geldiği için dikkatimi çekti. Hani insanlar hep bir arada görmek hala eski bölümleri izlediğini söylüyorlar ama hani gerçekten ciddi bir merak ve beklenti var şu an.