Sihirli Annem’in kızları Zeynep Özkaya, Gizem Güven ve Jennifer Boyner anlattı: Tüylerim diken diken oluyor, gözlerim doluyor…

-Tam 20 yıl sonra bu ekip yeniden bir araya geldi, 7'den 70'e herkeste bir heyecan uyandırdı. Siz neler hissediyorsunuz?

Jennifer Boyner: Çok heyecanlıyız. Yani ben kişisel bir yorum yapacağım. Gerçekten o kadar heyecanlıyım ki… Bir de hiç izlemedik tabii, biz de herkesle birlikte izleyeceğiz. Çok merak ediyorum her şeyi. Zaten set süreci de çok keyifliydi bizim için. Yani benim için çok çok eğlenceliydi. O yüzden heyecanlıyım.

BU SEFER İNANDIK VE OLDU

Gizem Güven: Yani çok duygulandım en başta bu fikri duyduğumda zaten. Ve hep böyle gündeme geliyordu. Bir takım aksilikler olabiliyordu. Bu sefer inandık ve oldu diye hala inanamıyorum. Çok hızlı başladı bitti gibi de geliyor. Ve gerçekten kaldığı yerden sanki geçen hafta bir bölüm çekmişiz ve bu hafta da buluşmuşuz gibi hissetmemiz de çok ilginçti. Çok duygusal, komik, karışık, güzel anlarla doluydu bizim için.

Zeynep Özkaya: Evet, bir yandan çok heyecan verici, diğer yandan da her şey olduğu gibi. Zaten olması gerektiği gibi. Biz zaten çekmiyor muyduk? Hani bunu hep kendi aramızda konuştuk set boyunca. Bir film çekiyor gibi değil de dizimizin yeni bir bölümünü çekiyor gibiydik yani. Tabii büyük bir konfor alanıydı. Herhangi bir işte şöyle hisler yaşanmazdı muhtemelen. Bizim için her şey aynı şekilde devam ediyor gibiydi.