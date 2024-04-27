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Haberler Galeri Sihirli Annem'in Perihan'ı usta oyuncu Gül Onat yaşadığı zor günleri ilk kez anlattı: "Hep ölümü bekledim... Can düşmanım bile bu hastalığa yakalanmasın’’
Giriş Tarihi: 27.04.2024 13:40 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 13:44

Sihirli Annem'in Perihan'ı usta oyuncu Gül Onat yaşadığı zor günleri ilk kez anlattı: "Hep ölümü bekledim... Can düşmanım bile bu hastalığa yakalanmasın’’

Birçok dizi ve filmden aşina olduğumuz, özellikle Sihirli Annem'in Perihan'ı olarak gönüllere taht kuran usta oyuncu Gül Onat geçtiğimiz yıl kansere yakalanmıştı. Oldukça zor günler yaşayan Gül Onat 1 yıl sonra ilk kez hastalığını ve yaşadıklarını anlattı. Sihirli Annem'in Perihan'ı Gül Onat ''Hep ölümü bekledim'' diyerek anlattığı süreç ile sevenlerini üzse de 70 yaşındaki sanatçının tedavisinin iyi gitmesi yüreklere su serpti. İşte Gül Onat'ın son sağlık durumu...

Sihirli Annem’in Perihan’ı usta oyuncu Gül Onat yaşadığı zor günleri ilk kez anlattı: Hep ölümü bekledim... Can düşmanım bile bu hastalığa yakalanmasın’’

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Perihan rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Gül Onat'ın geçtiğimiz yıl hastalandığı ve uzun süre tedavi gördüğü ortaya çıktı. Yaşadıklarını anlatan Gül Onat hayranlarını üzdü...

Sihirli Annem’in Perihan’ı usta oyuncu Gül Onat yaşadığı zor günleri ilk kez anlattı: Hep ölümü bekledim... Can düşmanım bile bu hastalığa yakalanmasın’’

Birçok dizi ve filmden aşina olduğumuz, özellikle Sihirli Annem'in Perihan'ı olarak gönüllere taht kuran usta oyuncu Gül Onat geçtiğimiz yıl kansere yakalanmıştı.

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Sihirli Annem’in Perihan’ı usta oyuncu Gül Onat yaşadığı zor günleri ilk kez anlattı: Hep ölümü bekledim... Can düşmanım bile bu hastalığa yakalanmasın’’

Oldukça zor günler yaşayan Gül Onat 1 yıl sonra ilk kez hastalığını ve yaşadıklarını Temiz Magazin'e anlattı.

Sihirli Annem’in Perihan’ı usta oyuncu Gül Onat yaşadığı zor günleri ilk kez anlattı: Hep ölümü bekledim... Can düşmanım bile bu hastalığa yakalanmasın’’

Sihirli Annem'in Perihan'ı Gül Onat ''Hep ölümü bekledim'' diyerek anlattığı süreç ile sevenlerini üzse de 70 yaşındaki sanatçının tedavisinin iyi gitmesi yüreklere su serpti. İşte Gül Onat'ın son sağlık durumu...

Sihirli Annem’in Perihan’ı usta oyuncu Gül Onat yaşadığı zor günleri ilk kez anlattı: Hep ölümü bekledim... Can düşmanım bile bu hastalığa yakalanmasın’’

'İYİLEŞECEĞİME DAİR HİÇ UMUDUM YOKTU'

Çok riskli bir ameliyat olduğunu söyleyen Onat, ''Geçen yıl bu tarihte çok tehlikeli bir ameliyat geçirdim. Pankreasın yarısı dalağımın tümü ince bağırsaktan bir bölüm gitmişti. İyileşeceğime dair hiç umudum yoktu.

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