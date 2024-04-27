Giriş Tarihi: 27.04.2024 13:40
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
13:44
Sihirli Annem'in Perihan'ı usta oyuncu Gül Onat yaşadığı zor günleri ilk kez anlattı: "Hep ölümü bekledim... Can düşmanım bile bu hastalığa yakalanmasın’’
Birçok dizi ve filmden aşina olduğumuz, özellikle Sihirli Annem'in Perihan'ı olarak gönüllere taht kuran usta oyuncu Gül Onat geçtiğimiz yıl kansere yakalanmıştı. Oldukça zor günler yaşayan Gül Onat 1 yıl sonra ilk kez hastalığını ve yaşadıklarını anlattı. Sihirli Annem'in Perihan'ı Gül Onat ''Hep ölümü bekledim'' diyerek anlattığı süreç ile sevenlerini üzse de 70 yaşındaki sanatçının tedavisinin iyi gitmesi yüreklere su serpti. İşte Gül Onat'ın son sağlık durumu...