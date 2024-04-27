Sihirli Annem'in Perihan'ı usta oyuncu Gül Onat yaşadığı zor günleri ilk kez anlattı: "Hep ölümü bekledim... Can düşmanım bile bu hastalığa yakalanmasın’’

'İYİLEŞECEĞİME DAİR HİÇ UMUDUM YOKTU'

Çok riskli bir ameliyat olduğunu söyleyen Onat, ''Geçen yıl bu tarihte çok tehlikeli bir ameliyat geçirdim. Pankreasın yarısı dalağımın tümü ince bağırsaktan bir bölüm gitmişti. İyileşeceğime dair hiç umudum yoktu.