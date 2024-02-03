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Haberler Galeri Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner'den dizideki annesi Defne Joy Foster'ın ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım!
Giriş Tarihi: 03.02.2024 14:00 Güncelleme Tarihi: 03.02.2024 14:08

Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner'den dizideki annesi Defne Joy Foster'ın ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım!

Önce sunucu olarak tanıdık Defne Joy Foster'ı sonra ise 'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı Eda karakteri ile gönüllere taht kurdu. Bundan 13 yıl önce genç yaşta hayatını kaybeden sevilen oyuncu ve sunucu Defne Joy Foster sevenleri tarafından özlemle anıldı. Bu isimlerden biri de Sihirli Annem dizisinde kızı Toprak'ı oynayan Jennifer Boyner oldu. Şimdilerde sosyal medya fenomeni olarak da tanınan Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner paylaştığı makyaj videosunda Defne Joy Foster'ı canlandırırken anılarından bahsetti. İşte Jennifer Boyner'in duygulandıran Defne Joy Foster paylaşımı...

Sihirli Annem’in Toprak’ı Jennifer Boyner’den dizideki annesi Defne Joy Foster’ın ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım!

Bir dönemin en çok konuşulan dizileri arasında yer alan 'Sihirli Annem'de 'Eda' karakterine hayat veren Defne Joy Foster, 13 yıl önce hayatını kaybetti. Genç yaşta hayatını kaybeden sevilen oyuncu ve sunucu Defne Joy Foster sevenleri tarafından özlemle anıldı.

Sihirli Annem’in Toprak’ı Jennifer Boyner’den dizideki annesi Defne Joy Foster’ın ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım!

Bu isimlerden biri de Sihirli Annem dizisinde kızı Toprak'ı oynayan Jennifer Boyner oldu.

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Sihirli Annem’in Toprak’ı Jennifer Boyner’den dizideki annesi Defne Joy Foster’ın ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım!

Geçmiş güzel günlerden ve set hallerinden paylaşımlarda bulunan Jennifer Boyner, duygusal videosuyla da herkesi hüzünlendirdi.

Sihirli Annem’in Toprak’ı Jennifer Boyner’den dizideki annesi Defne Joy Foster’ın ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım!

Şimdilerde sosyal medya fenomeni olarak da tanınan Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner paylaştığı makyaj videosunda Defne Joy Foster'ı canlandırırken anılarından bahsetti.

Sihirli Annem’in Toprak’ı Jennifer Boyner’den dizideki annesi Defne Joy Foster’ın ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım!

İşte Jennifer Boyner'in duygulandıran Defne Joy Foster paylaşımı...

Sihirli Annem'in Toprak'ı dizideki annesi Defne Joy Foster'ı duygusal bir paylaşım ile andı | Video

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