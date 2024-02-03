Sihirli Annem’in Toprak’ı Jennifer Boyner’den dizideki annesi Defne Joy Foster’ın ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım!

Giriş Tarihi: 03.02.2024 14:00
Güncelleme Tarihi: 03.02.2024
14:08
Önce sunucu olarak tanıdık Defne Joy Foster'ı sonra ise 'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı Eda karakteri ile gönüllere taht kurdu. Bundan 13 yıl önce genç yaşta hayatını kaybeden sevilen oyuncu ve sunucu Defne Joy Foster sevenleri tarafından özlemle anıldı. Bu isimlerden biri de Sihirli Annem dizisinde kızı Toprak'ı oynayan Jennifer Boyner oldu. Şimdilerde sosyal medya fenomeni olarak da tanınan Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner paylaştığı makyaj videosunda Defne Joy Foster'ı canlandırırken anılarından bahsetti. İşte Jennifer Boyner'in duygulandıran Defne Joy Foster paylaşımı...