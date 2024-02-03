Sihirli Annem’in Toprak’ı Jennifer Boyner’den dizideki annesi Defne Joy Foster’ın ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım!

Bir dönemin en çok konuşulan dizileri arasında yer alan 'Sihirli Annem'de 'Eda' karakterine hayat veren Defne Joy Foster, 13 yıl önce hayatını kaybetti. Genç yaşta hayatını kaybeden sevilen oyuncu ve sunucu Defne Joy Foster sevenleri tarafından özlemle anıldı.