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Haberler Galeri Sihirli Annem'in Tuğçe'si olarak tanınan Damla Ersubaşı'ndan evlilik itirafı: Annem yüzüme tükürdü!
Giriş Tarihi: 07.02.2024 11:18 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 11:32

Sihirli Annem'in Tuğçe'si olarak tanınan Damla Ersubaşı'ndan evlilik itirafı: Annem yüzüme tükürdü!

'Sihirli Annem' dizisinde hayat verdiği Tuğçe karakteriyle hafızalara kazınan Damla Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile nikah masasına oturmuştu. Zeynep ile Zehra adından iki kızı olan çift, 2020'de olaylı bir şekilde boşanmıştı. 'İhanet' ve 'şiddet' iddialarının gölgesinde ayrılan ikili geçtiğimiz günlerde yeniden karşı karşıya gelmişti. Damla Ersubaşı, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile gündeme bomba gibi düşmüştü. Damla Ersubaşı'ndan son olarak yeni bir itiraf geldi. Damla Ersubaşı evliliği ile ilgili konuşurken "Annem öğrendiğinde yüzüme tükürmüştü" dedi... İşte Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'nın çok konuşulacak açıklamaları...

Sihirli Annem’in Tuğçe’si olarak tanınan Damla Ersubaşı’ndan evlilik itirafı: Annem yüzüme tükürdü!

Magazin gündemine bomba gibi düşen haberde Damla Ersubaşı hakkında ortaya atılan iddialar şoke etmişti. 2020 yılında olaylı bir şekilde boşanan Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser yine mahkemelik olmuştu.

Sihirli Annem’in Tuğçe’si olarak tanınan Damla Ersubaşı’ndan evlilik itirafı: Annem yüzüme tükürdü!

Daha önce ihanet ve şiddet haberlerinin gölgesinde boşanan çiftten bu defa Mustafa Can Keser, eski eşi Damla Ersubaşı'na ağır suçlamalarla dolu bir velayet davası açmıştı. Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser arasındaki 'velayetin değiştirilmesi' davasındaki dilekçedeki suçlamalar şoke etmişti.

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Sihirli Annem’in Tuğçe’si olarak tanınan Damla Ersubaşı’ndan evlilik itirafı: Annem yüzüme tükürdü!

Eski eşi ile sık sık karşı karşıya gelen Damla Ersubaşı'nın geçtiğimiz günlerde nikahından bir kare paylaşması takipçilerini oldukça şaşırttı.

Sihirli Annem’in Tuğçe’si olarak tanınan Damla Ersubaşı’ndan evlilik itirafı: Annem yüzüme tükürdü!

GELİNLİKLİ PAYLAŞIMI ŞOKE ETTİ

Damla Erbaşı gelinlikli paylaşımına "Görüp görebileceğiniz en çirkin gelin bendim galiba" notunu düşmüştü.

Sihirli Annem’in Tuğçe’si olarak tanınan Damla Ersubaşı’ndan evlilik itirafı: Annem yüzüme tükürdü!

Damla Ersubaşı'ndan son olarak yeni bir itiraf geldi.

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