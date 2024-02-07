Sihirli Annem’in Tuğçe’si olarak tanınan Damla Ersubaşı’ndan evlilik itirafı: Annem yüzüme tükürdü!

Daha önce ihanet ve şiddet haberlerinin gölgesinde boşanan çiftten bu defa Mustafa Can Keser, eski eşi Damla Ersubaşı'na ağır suçlamalarla dolu bir velayet davası açmıştı. Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser arasındaki 'velayetin değiştirilmesi' davasındaki dilekçedeki suçlamalar şoke etmişti.