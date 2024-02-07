Giriş Tarihi: 07.02.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
11:32
Sihirli Annem'in Tuğçe'si olarak tanınan Damla Ersubaşı'ndan evlilik itirafı: Annem yüzüme tükürdü!
'Sihirli Annem' dizisinde hayat verdiği Tuğçe karakteriyle hafızalara kazınan Damla Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile nikah masasına oturmuştu. Zeynep ile Zehra adından iki kızı olan çift, 2020'de olaylı bir şekilde boşanmıştı. 'İhanet' ve 'şiddet' iddialarının gölgesinde ayrılan ikili geçtiğimiz günlerde yeniden karşı karşıya gelmişti. Damla Ersubaşı, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile gündeme bomba gibi düşmüştü. Damla Ersubaşı'ndan son olarak yeni bir itiraf geldi. Damla Ersubaşı evliliği ile ilgili konuşurken "Annem öğrendiğinde yüzüme tükürmüştü" dedi... İşte Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'nın çok konuşulacak açıklamaları...