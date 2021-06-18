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Haberler Galeri Sıla sevgilisi İlker Kaleli'ye aşkını haykırdı! İlker Kaleli'nin doğum gününü kutlayan Sıla'dan romantik paylaşım!
Giriş Tarihi: 18.06.2021 13:02 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021 13:05

sevgilisi 'ye aşkını haykırdı! İlker Kaleli'nin doğum gününü kutlayan Sıla'dan !

Aşk hayatındaki hızlı değişikliklerle magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı , geçtiğimiz günlerde aşk bombasını patlattı. Ünlü şef ile Ocak 2020'de nikah masasına oturan Sıla, 11 aylık evliliğini bu yılın başında noktalamıştı. Boşandıktan kısa bir süre sonra yeni bir aşka yelken açan şarkıcı, gönlünü oyuncu 'ye kaptırdı. İlişkisini geçtiğimiz günlerde sosyal medyada ilan eden Sıla, son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi. Kaleli'ye aşkını haykıran ünlü isim, "O tuttuğun elim değil, kalbim." sözleriyle dikkat çekti.

Sıla sevgilisi İlker Kaleli'ye aşkını haykırdı! İlker Kaleli'nin doğum gününü kutlayan Sıla'dan romantik paylaşım!

Ünlü şef ile Ocak 2020'de nikah masasına oturan , 11 aylık evliliğini bu yılın başında noktalamıştı. Aşk hayatındaki hızlı değişikliklerle magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı Sıla, geçtiğimiz günlerde aşk bombasını patlattı.

Sıla sevgilisi İlker Kaleli'ye aşkını haykırdı! İlker Kaleli'nin doğum gününü kutlayan Sıla'dan romantik paylaşım!

Boşandıktan kısa bir süre sonra yeni bir aşka yelken açan şarkıcı, gönlünü oyuncu 'ye kaptırdı.

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Sıla sevgilisi İlker Kaleli'ye aşkını haykırdı! İlker Kaleli'nin doğum gününü kutlayan Sıla'dan romantik paylaşım!

ile olan evliliğinin bitmesinden kısa bir süre sonra yakışıklı oyuncu ile yeni bir aşka yelken açan , geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile verdiği pozu paylaşarak ilişkisini ilan etti.

Sıla sevgilisi İlker Kaleli'ye aşkını haykırdı! İlker Kaleli'nin doğum gününü kutlayan Sıla'dan romantik paylaşım!

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan , son paylaşımı ile büyük ilgi gördü.

Sıla sevgilisi İlker Kaleli'ye aşkını haykırdı! İlker Kaleli'nin doğum gününü kutlayan Sıla'dan romantik paylaşım!

Kendi doğum gününü sevgilisi 'nin elini tuttuğu anları paylaştı. Romantik bir not düşen , şu ifadeleri kullandı:

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