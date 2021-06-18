Sıla sevgilisi İlker Kaleli'ye aşkını haykırdı! İlker Kaleli'nin doğum gününü kutlayan Sıla'dan romantik paylaşım!

Aşk hayatındaki hızlı değişikliklerle magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı Sıla, geçtiğimiz günlerde aşk bombasını patlattı. Ünlü şef Hazer Amani ile Ocak 2020'de nikah masasına oturan Sıla, 11 aylık evliliğini bu yılın başında noktalamıştı. Boşandıktan kısa bir süre sonra yeni bir aşka yelken açan şarkıcı, gönlünü oyuncu İlker Kaleli'ye kaptırdı. İlişkisini geçtiğimiz günlerde sosyal medyada ilan eden Sıla, son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi. Kaleli'ye aşkını haykıran ünlü isim, "O tuttuğun elim değil, kalbim." sözleriyle dikkat çekti.