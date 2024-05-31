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Haberler Galeri Şimdilerde İngiltere'de yaşıyor... Çılgın Bediş’in Banu’su estetikle başka biri oldu!
Giriş Tarihi: 31.05.2024 07:54

Şimdilerde İngiltere'de yaşıyor... Çılgın Bediş’in Banu’su estetikle başka biri oldu!

Yayınlandığı dönem büyük ilgi ile izlenen Çılgın Bediş dizisi oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyordu. Bir dönemin unutulmaz dizilerinden olan Çılgın Bediş'te Yonca Evcimik'in canlandırdığı Bediş karakterinin yakın arkadaşlarından Banu olarak hafızalara kazınan Sonay Aydın şimdi ne yapıyor? Çılgın Bediş'in Bunu'su Sonay Aydın dizi bittikten sonra İngiltere'ye yerleşti. Yaptırdığı estetik ameliyat sonrası bambaşka birine dönüşen Çılgın Bediş'in Banu'su son hali ile herkesi şaşırtıyor. Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın'ın inanılmaz değişimi…

Şimdilerde İngiltere’de yaşıyor... Çılgın Bediş’in Banu’su estetikle başka biri oldu!

90'lı yılların kült gençlik dizisi Çılgın Bediş'teki saf Banu karakterini Sonay Aydın canlandırıyordu. Artık İngiltere'de yaşayan Sonay Aydın son haliyle beğeni topluyor.

Şimdilerde İngiltere’de yaşıyor... Çılgın Bediş’in Banu’su estetikle başka biri oldu!

1996-2001 yıllarında reyting rekorları kıran 'Çılgın Bediş'in 'Banu'su Sonay Aydın dizi bittikten sonra İngiltere'ye yerleşti.

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Şimdilerde İngiltere’de yaşıyor... Çılgın Bediş’in Banu’su estetikle başka biri oldu!

Sadece fiziği değil, hayatı da bir anda değişen Sonay Aydın son halliyle dikkat çekmeyi başarıyor.

Şimdilerde İngiltere’de yaşıyor... Çılgın Bediş’in Banu’su estetikle başka biri oldu!

Saç rengini değiştiren ve burun ameliyatı olan Aydın sık sık Türkiye'ye dönmek istediğini dile getiriyor.

Şimdilerde İngiltere’de yaşıyor... Çılgın Bediş’in Banu’su estetikle başka biri oldu!

Sonay Aydın bir takipçisine verdiği yanıtta "İnşallah birkaç yıla Türkiye'deyim yeniden sektöre dönmek istiyorum" demişti.

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