Giriş Tarihi: 04.02.2024 06:22
Güncelleme Tarihi: 04.02.2024
06:30
Sinan Akçıl Londra seyahati sırasında Avrupa’nın gerçeklerini anlattı! Avrupa’daki mağdurların sesi oldu: LGBT dersi dayatılıyor
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, geçtiğimiz günlerde Londra'ya gitti, 10 bin evsizin olduğu Avrupa'da yaşanan drama tanıklık etti. Gözlemlerini GÜNAYDIN'a anlatan ve "Refah algısı yaratılan Avrupa illüzyondan ibaret" diyen Akçıl'ın açıklamaları büyük ses getirdi. Gurbetçiler, ünlü şarkıcıyı mesaj yağmuruna tuttu: "Viyana'da sağlık sektörü çökmüş durumda. Doktorlar tecrübesiz, bilgisiz. Çocuklarımızı kendimiz tedavi ediyoruz... Asgari ücretle geçinmek imkansız. Bir ailede 2 kişinin çalışması şart. Evimize et alamıyoruz... Hollanda'da da LGBT dersi dayatılıyor. Hollandalılar bile çocuklarını bu okullara göndermiyor..."