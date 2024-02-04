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Haberler Galeri Sinan Akçıl Londra seyahati sırasında Avrupa’nın gerçeklerini anlattı! Avrupa’daki mağdurların sesi oldu: LGBT dersi dayatılıyor
Giriş Tarihi: 04.02.2024 06:22 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024 06:30

Sinan Akçıl Londra seyahati sırasında Avrupa’nın gerçeklerini anlattı! Avrupa’daki mağdurların sesi oldu: LGBT dersi dayatılıyor

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, geçtiğimiz günlerde Londra'ya gitti, 10 bin evsizin olduğu Avrupa'da yaşanan drama tanıklık etti. Gözlemlerini GÜNAYDIN'a anlatan ve "Refah algısı yaratılan Avrupa illüzyondan ibaret" diyen Akçıl'ın açıklamaları büyük ses getirdi. Gurbetçiler, ünlü şarkıcıyı mesaj yağmuruna tuttu: "Viyana'da sağlık sektörü çökmüş durumda. Doktorlar tecrübesiz, bilgisiz. Çocuklarımızı kendimiz tedavi ediyoruz... Asgari ücretle geçinmek imkansız. Bir ailede 2 kişinin çalışması şart. Evimize et alamıyoruz... Hollanda'da da LGBT dersi dayatılıyor. Hollandalılar bile çocuklarını bu okullara göndermiyor..."

ÖMER KARAHAN
Sinan Akçıl Londra seyahati sırasında Avrupa’nın gerçeklerini anlattı! Avrupa’daki mağdurların sesi oldu: LGBT dersi dayatılıyor

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'ın Londra seyahatinde şahit olduklarını anlattığı GÜNAYDIN'ın manşeti büyük ses getirdi. Avrupa'daki gurbetçilerimiz Akçıl'a mesajlar yağdırarak, LGBT konusu başta olmak üzere sıkıntılarını dile getirdi

Sinan Akçıl Londra seyahati sırasında Avrupa’nın gerçeklerini anlattı! Avrupa’daki mağdurların sesi oldu: LGBT dersi dayatılıyor

Avrupa'da evsizlik sorunu her geçen gün daha da artıyor. Kiraların fahiş artışının ardından binlerce insan sokaklarda yaşamaya mahkum...

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Sinan Akçıl Londra seyahati sırasında Avrupa’nın gerçeklerini anlattı! Avrupa’daki mağdurların sesi oldu: LGBT dersi dayatılıyor

LGBT derslerinin artmasından ötürü Hollandılar çocuklarını İslami okullara yolluyor. Yaklaşık 10 bin kişinin evsiz olduğu belirtilirken, bunların birçoğunun da çocuklu aile olduğu ortaya çıktı.

Sinan Akçıl Londra seyahati sırasında Avrupa’nın gerçeklerini anlattı! Avrupa’daki mağdurların sesi oldu: LGBT dersi dayatılıyor

Sinan Akçıl da geçtiğimiz günlerde Londra seyahatine gitti ve yaşanan drama şahit oldu. Ünlü şarkıcı, Avrupa'nın gerçeklerini GÜNAYDIN'a anlattı.

Sinan Akçıl Londra seyahati sırasında Avrupa’nın gerçeklerini anlattı! Avrupa’daki mağdurların sesi oldu: LGBT dersi dayatılıyor

Manşete taşıdığımız haber büyük ses getirdi. Gurbetçilerimiz Sinan Akçıl'a mesajlar yağdırdı.

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