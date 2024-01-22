Sinem Kobal yakın arkadaşı Yasemin Özilhan’ın doğum gününü kutladı! İşte Sinem Kobal’ın o paylaşımları!

MALDİVLER'DE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI!

Bugün ise ünlü oyuncu Yasemin Özilhan'ın doğum günü! Ünlü oyuncu doğum gününü Maldivler'de kutlarken en yakın arkadaşları da sosyal medyada paylaşım yapmayı ihmal etmedi.