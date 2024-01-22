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Haberler Galeri Sinem Kobal yakın arkadaşı Yasemin Özilhan’ın doğum gününü kutladı! İşte Sinem Kobal’ın o paylaşımları!
Giriş Tarihi: 22.01.2024 18:36 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 18:36

Sinem Kobal yakın arkadaşı Yasemin Özilhan’ın doğum gününü kutladı! İşte Sinem Kobal’ın o paylaşımları!

12 yıl sonra setlere dönmeye hazırlanan, bir dönemin doktor Ela'sı Yasemin Özilhan yaptığı paylaşımlarla sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. 1.5 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken isimlerinden olan sosyetik güzel, her zaman fit görüntüsüyle ilgi odağı olmayı başarıyor. Bugün ise ünlü oyuncu Yasemin Özilhan'ın doğum günü! Ünlü oyuncu doğum gününü Maldivler'de kutlarken en yakın arkadaşları da sosyal medyada paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Ünlü oyuncu Sinem Kobal yakın arkadaşı Yasemin Özilhan'ın doğum gününe özel bir paylaşım yaptı. İşte Sinem Kobal'ın Yasemin Özilhan'a yaptığı o kutlama mesajı!

Sinem Kobal yakın arkadaşı Yasemin Özilhan’ın doğum gününü kutladı! İşte Sinem Kobal’ın o paylaşımları!

Doktorlar dizisi ile hafızalara kazınan Yasemin Ergene 2011'de İzzet Özilhan'la evlenmiş ve oyunculuğu bırakmıştı.

Sinem Kobal yakın arkadaşı Yasemin Özilhan’ın doğum gününü kutladı! İşte Sinem Kobal’ın o paylaşımları!

PAYLAŞIMLARIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR!

Doktorlar'ın Ela'sı olarak hafızalarda yer edinen Yasemin Özilhan, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

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Sinem Kobal yakın arkadaşı Yasemin Özilhan’ın doğum gününü kutladı! İşte Sinem Kobal’ın o paylaşımları!

MALDİVLER'DE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI!

Bugün ise ünlü oyuncu Yasemin Özilhan'ın doğum günü! Ünlü oyuncu doğum gününü Maldivler'de kutlarken en yakın arkadaşları da sosyal medyada paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

Sinem Kobal yakın arkadaşı Yasemin Özilhan’ın doğum gününü kutladı! İşte Sinem Kobal’ın o paylaşımları!

SİNEM KOBAL'DAN YAKIN ARKADAŞINA KUTLAMA!

Ünlü oyuncu Sinem Kobal yakın arkadaşı Yasemin Özilhan'ın doğum gününe özel bir paylaşım yaptı.

Sinem Kobal yakın arkadaşı Yasemin Özilhan’ın doğum gününü kutladı! İşte Sinem Kobal’ın o paylaşımları!

"İYİ Kİ YASO'M"

Sinem Kobal, Yasemin Özilhan'la fotoğraflarını paylaşarak fotoğrafın altına, "Nice yıllarına! İyi ki Yaso'm" notunu ekledi.

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