Giriş Tarihi: 22.01.2024 18:36
Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
18:36
Sinem Kobal yakın arkadaşı Yasemin Özilhan’ın doğum gününü kutladı! İşte Sinem Kobal’ın o paylaşımları!
12 yıl sonra setlere dönmeye hazırlanan, bir dönemin doktor Ela'sı Yasemin Özilhan yaptığı paylaşımlarla sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. 1.5 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken isimlerinden olan sosyetik güzel, her zaman fit görüntüsüyle ilgi odağı olmayı başarıyor. Bugün ise ünlü oyuncu Yasemin Özilhan'ın doğum günü! Ünlü oyuncu doğum gününü Maldivler'de kutlarken en yakın arkadaşları da sosyal medyada paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Ünlü oyuncu Sinem Kobal yakın arkadaşı Yasemin Özilhan'ın doğum gününe özel bir paylaşım yaptı. İşte Sinem Kobal'ın Yasemin Özilhan'a yaptığı o kutlama mesajı!