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Haberler Galeri Sinem Öztürk annesinin kansere yakalandığını duyurdu! Kan bağışı istedi
Giriş Tarihi: 24.08.2022 08:27 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022 08:41

Sinem Öztürk annesinin kansere yakalandığını duyurdu! Kan bağışı istedi

Ünlü oyuncu Sinem Öztürk Uslu, yapımcı Mustafa Uslu ile 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çiftin bu evliliklerinden Mustafa ve Kemal adını verdikleri ikizleri bulunuyor. Güzel oyuncu Instagram hesabından sevenlerini üzen gelişmeyi paylaştı. Sinem Öztürk annesinin kansere yakalandığını duyurdu. Sinem Öztürk Uslu annesi Ferhan Zuhal Öztürk'ün kemoterapi tedavisi gördüğünü belirterek sevenlerinden dua istedi.

Sinem Öztürk annesinin kansere yakalandığını duyurdu! Kan bağışı istedi

Güzel oyuncu Sinem Öztürk bir döneme damga vuran Arka Sıradakiler dizisiyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.

Sinem Öztürk annesinin kansere yakalandığını duyurdu! Kan bağışı istedi

Ünlü oyuncu Sinem Öztürk, yapımcı Mustafa Uslu ile 2016 yılında dünyaevine girmişti.

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Sinem Öztürk annesinin kansere yakalandığını duyurdu! Kan bağışı istedi

Ünlü çiftin bu evliliklerinden Mustafa ve Kemal adını verdikleri ikizleri var.

Sinem Öztürk annesinin kansere yakalandığını duyurdu! Kan bağışı istedi

Güzel oyuncu Sinem Öztürk, Instagram hesabından sevenlerini üzen gelişmeyi paylaştı. Sinem Öztürk annesinin kansere yakalandığını duyurdu. Sinem Öztürk Uslu annesi Ferhan Zuhal Öztürk'ün kemoterapi tedavisi gördüğünü belirterek sevenlerinden dua istedi.

Sinem Öztürk annesinin kansere yakalandığını duyurdu! Kan bağışı istedi

Annesinin sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren Sinem Öztürk, annesi Ferhan Zuhal Öztürk'ün 8 aydır sağlık sorunlarıyla savaştığını ve kemoterapi tedavisi gördüğünü açıkladı.

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