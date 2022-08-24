Giriş Tarihi: 24.08.2022 08:27
Güncelleme Tarihi: 24.08.2022
08:41
Sinem Öztürk annesinin kansere yakalandığını duyurdu! Kan bağışı istedi
Ünlü oyuncu Sinem Öztürk Uslu, yapımcı Mustafa Uslu ile 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çiftin bu evliliklerinden Mustafa ve Kemal adını verdikleri ikizleri bulunuyor. Güzel oyuncu Instagram hesabından sevenlerini üzen gelişmeyi paylaştı. Sinem Öztürk annesinin kansere yakalandığını duyurdu. Sinem Öztürk Uslu annesi Ferhan Zuhal Öztürk'ün kemoterapi tedavisi gördüğünü belirterek sevenlerinden dua istedi.