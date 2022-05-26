Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Sır gibi saklıyor! Şarkıcı Ceylan'ın bir de oğlu olduğunu duyanlar çok şaşırdı! İşte Ceylan'ın oğlu Yiğitcan ve kızı Melodi...
Giriş Tarihi: 26.05.2022 11:37 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 11:44

Sır gibi saklıyor! Şarkıcı Ceylan'ın bir de oğlu olduğunu duyanlar çok şaşırdı! İşte Ceylan'ın oğlu Yiğitcan ve kızı Melodi...

Çocuk yaşından itibaren sahnelerde olan ünlü türkücü Ceylan'ın Marilyn Monroe imajı gündeme bomba gibi düşmüştü. Geçirdiği estetik operasyonlarla gençlik yıllarındaki halinden daha genç görünen şarkıcı Ceylan, magazinde sık sık değişimiyle yer buluyor. Sık sık imaj yenileyen ve özel hayatıyla merak konusu olan Ceylan son olarak yeni şarkısı ile geri döndü. 2. Sayfa'ya katılan Ceylan sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Ceylan'ın kızı Melodi'de değişimi ile tanınırken bir de oğlu olduğunu ilk defa duyanlar oldukça şaşırdı. Ceylan'ın oğlu Yiğitcan Gürgen'i adeta sır gibi saklaması dikkat çekerken şarkıcı bir süre önce kural bozmuş ve oğlu ile paylaşımda bulunmuştu. İşte Ceylan'ın oğlu Yiğitcan Gürgen...

Sır gibi saklıyor! Şarkıcı Ceylan’ın bir de oğlu olduğunu duyanlar çok şaşırdı! İşte Ceylan’ın oğlu Yiğitcan ve kızı Melodi...

Geçirdiği estetik operasyonlarla gençlik yıllarındaki halinden daha genç görünen şarkıcı Ceylan, magazinde sık sık değişimiyle yer buluyor. Çocuk yaşından itibaren sahnelerde olan ünlü türkücü Ceylan'ın Marilyn Monroe imajı gündeme bomba gibi düşmüştü.. Sık sık imaj yenileyen ve özel hayatıyla merak konusu olan Ceylan son olarak yeni şarkısı ile geri döndü.

Sır gibi saklıyor! Şarkıcı Ceylan’ın bir de oğlu olduğunu duyanlar çok şaşırdı! İşte Ceylan’ın oğlu Yiğitcan ve kızı Melodi...

2. Sayfa'ya katılan Ceylan sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Ceylan'ın kızı Melodi'de değişimi ile tanınırken bir de oğlu olduğunu ilk defa duyanlar oldukça şaşırdı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sır gibi saklıyor! Şarkıcı Ceylan’ın bir de oğlu olduğunu duyanlar çok şaşırdı! İşte Ceylan’ın oğlu Yiğitcan ve kızı Melodi...

Ünlü şarkıcı Ceylan, sahnelere ilk adım attığında henüz çocuktu. Şimdilerde 47 yaşında olan ünlü şarkıcı, geçirdiği estetik operasyonlarla gündemden düşmüyor.

Sır gibi saklıyor! Şarkıcı Ceylan’ın bir de oğlu olduğunu duyanlar çok şaşırdı! İşte Ceylan’ın oğlu Yiğitcan ve kızı Melodi...

Son dönemde geçirdiği estetiklerle gençlik yıllarındaki halinden daha genç görünen şarkıcı Ceylan, yeni klibinde dünyaca ünlü yıldıza benzedi.

Sır gibi saklıyor! Şarkıcı Ceylan’ın bir de oğlu olduğunu duyanlar çok şaşırdı! İşte Ceylan’ın oğlu Yiğitcan ve kızı Melodi...

Ünlü şarkıcı, Marilyn Monroe'yu andıran imajıyla herkesi şaşırttı.

SON DAKİKA