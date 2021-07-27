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Haberler Galeri Sitare Akbaş soruları Murat Dalkılıç'ı sinirlendirdi! Hande Erçel'in yakın arkadaşıyla aşk yaşadığı iddia edilen Murat Dalkılıç'ın gergin anları!
Giriş Tarihi: 27.07.2021 10:06 Güncelleme Tarihi: 27.07.2021 10:06

Sitare Akbaş soruları Murat Dalkılıç'ı sinirlendirdi! Hande Erçel'in yakın arkadaşıyla aşk yaşadığı iddia edilen Murat Dalkılıç'ın gergin anları!

Oyuncu Hande Erçel ile uzun süreli ilişkisi geçtiğimiz yıl sona eren şarkıcı Murat Dalkılıç, özel hayatıyla ilgili bir süredir sessizliğini koruyordu. Eski aşkı Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde partneri Kerem Bürsin'e gönlünü kaptırmıştı ki, Dalkılıç cephesinden de sürpriz bir aşk haberi geldi. Murat Dalkılıç'ın, Hande Erçel'in yakın arkadaşı Sitare Akbaş ile yeni bir ilişkiye başladığı iddia edildi. İddialar sonrası şarkıcı, önceki gün bir beach'te sahne aldı. Konser sonrası ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan Murat Dalkılıç, ilişkisi hakkındaki sorulara sinirlendi. Şarkıcının tepkisi görenleri şaşırttı.

Sitare Akbaş soruları Murat Dalkılıç'ı sinirlendirdi! Hande Erçel'in yakın arkadaşıyla aşk yaşadığı iddia edilen Murat Dalkılıç'ın gergin anları!

Beach'te verdiği konserden sonra muhabirlerle konuşan şarkıcı Murat Dalkılıç, uzun zaman sonra sahne aldığı için ve en iyisini yapmak ve sahneleri çok özlediğini söyledi.

Sitare Akbaş soruları Murat Dalkılıç'ı sinirlendirdi! Hande Erçel'in yakın arkadaşıyla aşk yaşadığı iddia edilen Murat Dalkılıç'ın gergin anları!

"EĞLENMEYE HASRET KALMIŞLAR"

Dalkılıç, "Bizden oyuncağımızı alındığını hissettiğimiz çok kıymetli bir durum söz konusu. İnsanlar eğlenmeye hasret kalmışlar..."

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Sitare Akbaş soruları Murat Dalkılıç'ı sinirlendirdi! Hande Erçel'in yakın arkadaşıyla aşk yaşadığı iddia edilen Murat Dalkılıç'ın gergin anları!

"Biz de onların isteklerine içimizden nasıl geliyorsa onların dertlerine bir şekilde şifa olacak şekilde yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Sitare Akbaş soruları Murat Dalkılıç'ı sinirlendirdi! Hande Erçel'in yakın arkadaşıyla aşk yaşadığı iddia edilen Murat Dalkılıç'ın gergin anları!

"BİR ŞEY SORACAKSAN DOĞRU SOR!"

İlişkisi hakkında soru sorulduğunda ise 37 yaşındaki Dalkılıç, "Bana bir şey soracaksan doğru sor!" diye çıkıştı.

Sitare Akbaş soruları Murat Dalkılıç'ı sinirlendirdi! Hande Erçel'in yakın arkadaşıyla aşk yaşadığı iddia edilen Murat Dalkılıç'ın gergin anları!

Şarkıcı, sözlerine "Bana doğru soru sormayacaksan hiç cevaplamam! Benim istemediğim soruyu sorduğun zaman cevaplamayacağım..."

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