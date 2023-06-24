’Sivaslı Cindy’ Tülin Şahin pembe bikinisi ile adeta deniz kızı! Tülin Şahin’in tekne pozu mest etti!

Portekizli Pedro de Noronha ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Siena Leyla ile dünyası değişen manken Tülin Şahin kendini kızına adadı. Kısa bir aradan sonra iş hayatına hızlı dönüş yapan ve sunuculuğunun yanı sıra yaptığı reklam anlaşmalarıyla dikkat çeken Tülin Şahin eski fit günlerine de kısa sürede dönmüştü.