Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 'Sivaslı Cindy' Tülin Şahin pembe bikinisi ile adeta deniz kızı! Tülin Şahin'in tekne pozu mest etti!
Giriş Tarihi: 24.06.2023 08:10 Güncelleme Tarihi: 24.06.2023 08:17

'Sivaslı Cindy' Tülin Şahin pembe bikinisi ile adeta deniz kızı! Tülin Şahin'in tekne pozu mest etti!

Tülin Şahin aldığı doğum kiloları nedeniyle kızı Siena Leyla'nın babası Pedro de Noronha tarafından aşağılandığını açıklamış, sözleri günlerce konuşulmuştu. Yollarını ayıran ikili çekişmeli velayet davası ile gündemden düşmemişti. Zor günleri ardında bırakan Tülin Şahin şu sıralar tatilde. Tekne pozu ile dikkat çeken Tülin Şahin'in pembe bikinili pozu "Deniz kızı Tülin" yorumları aldı. Eski fit günlerine geri dönen Tülin Şahin dümene geçip kaptan pozu verdi güzelliğiyle mest etti. İşte bikinili pozu ile övgüleri toplayan Tülin Şahin'in tatil paylaşımları...

’Sivaslı Cindy’ Tülin Şahin pembe bikinisi ile adeta deniz kızı! Tülin Şahin’in tekne pozu mest etti!

Portekizli Pedro de Noronha ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Siena Leyla ile dünyası değişen manken Tülin Şahin kendini kızına adadı. Kısa bir aradan sonra iş hayatına hızlı dönüş yapan ve sunuculuğunun yanı sıra yaptığı reklam anlaşmalarıyla dikkat çeken Tülin Şahin eski fit günlerine de kısa sürede dönmüştü.

’Sivaslı Cindy’ Tülin Şahin pembe bikinisi ile adeta deniz kızı! Tülin Şahin’in tekne pozu mest etti!

Tülin Şahin kızı Siena Leyla'nın babası ile yollarını ayırmış ikili kızlarının velayeti ve psikolojik şiddet iddiaları nedeni ile mahkemelik olmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
’Sivaslı Cindy’ Tülin Şahin pembe bikinisi ile adeta deniz kızı! Tülin Şahin’in tekne pozu mest etti!

Tülin Şahin aldığı doğum kiloları nedeniyle Pedro de Noronha tarafından aşağılandığını açıklamış, sözleri günlerce konuşulmuştu.

’Sivaslı Cindy’ Tülin Şahin pembe bikinisi ile adeta deniz kızı! Tülin Şahin’in tekne pozu mest etti!

Zor günleri ardında bırakan Tülin Şahin şu sıralar tatilde.

’Sivaslı Cindy’ Tülin Şahin pembe bikinisi ile adeta deniz kızı! Tülin Şahin’in tekne pozu mest etti!

İşte bikinili pozu ile övgüleri toplayan Tülin Şahin'in tatil paylaşımları...

SON DAKİKA