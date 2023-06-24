’Sivaslı Cindy’ Tülin Şahin pembe bikinisi ile adeta deniz kızı! Tülin Şahin’in tekne pozu mest etti!

Tülin Şahin aldığı doğum kiloları nedeniyle kızı Siena Leyla'nın babası Pedro de Noronha tarafından aşağılandığını açıklamış, sözleri günlerce konuşulmuştu. Yollarını ayıran ikili çekişmeli velayet davası ile gündemden düşmemişti. Zor günleri ardında bırakan Tülin Şahin şu sıralar tatilde. Tekne pozu ile dikkat çeken Tülin Şahin'in pembe bikinili pozu "Deniz kızı Tülin" yorumları aldı. Eski fit günlerine geri dönen Tülin Şahin dümene geçip kaptan pozu verdi güzelliğiyle mest etti. İşte bikinili pozu ile övgüleri toplayan Tülin Şahin'in tatil paylaşımları...