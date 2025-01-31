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Haberler Galeri Şöhret basamakları onun için çok zordu... Şimdilerde güçlü sesiyle kulakların pasını siliyor! Ünlü sanatçıyı tanıyabildiniz mi?
Giriş Tarihi: 31.01.2025 16:44 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 16:55

Şöhret basamakları onun için çok zordu... Şimdilerde güçlü sesiyle kulakların pasını siliyor! Ünlü sanatçıyı tanıyabildiniz mi?

Okuldan mahrum kalarak tarlalarda sabah akşam çalışan ve sesinin güzelliğini yakın çevresi fark edince hayallerinin peşinde koşan ünlü sanatçı, şimdilerde sahneleri ezip geçiyor. Ama o dönemde sadece sese değil, fiziğe de bakılıyordu... Dış görünüşü bahane edilerek zorbalığa maruz kalan bu sanatçımızı tanıyabildiniz mi?

Şöhret basamakları onun için çok zordu... Şimdilerde güçlü sesiyle kulakların pasını siliyor! Ünlü sanatçıyı tanıyabildiniz mi?

Çoğu kişinin hakkında pek bir şey bilmediği ünlü sanatçının hayatı adeta filmlere konu olacak cinsten.

Şöhret basamakları onun için çok zordu... Şimdilerde güçlü sesiyle kulakların pasını siliyor! Ünlü sanatçıyı tanıyabildiniz mi?

Manisalı bir ailenin kızı, 9 kardeşten de biriydi. Yoksulluk ve sefalet içinde büyüdü. Geçimini, tarlalarda çalışarak ve pamuk toplayarak sağlıyordu.

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Şöhret basamakları onun için çok zordu... Şimdilerde güçlü sesiyle kulakların pasını siliyor! Ünlü sanatçıyı tanıyabildiniz mi?

Gerçek adı Bahriye Tokmak olan şimdilerin ünlü sanatçısı, yakın çevresinin fark etmesi üzerine yaşadığı yerde sahne almaya başlıyor.

Şöhret basamakları onun için çok zordu... Şimdilerde güçlü sesiyle kulakların pasını siliyor! Ünlü sanatçıyı tanıyabildiniz mi?

Hayallerini daha da gerçekleştirmek için canla başla çalışan Bahriye Tokmak, gözünü İzmir'e dikiyor.

Ancak kendini ispatlamak isterken hiç ummadığı bir durumla karşı karşıya kalıyor.

Şöhret basamakları onun için çok zordu... Şimdilerde güçlü sesiyle kulakların pasını siliyor! Ünlü sanatçıyı tanıyabildiniz mi?

Sesinin güzelliğine bakmadan dış görüşü bahane edilerek işe alınmayan sanatçı, dönemin az bir parasıyla sahneye çıkmaya başlıyor...

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