Giriş Tarihi: 31.01.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025
16:55
Şöhret basamakları onun için çok zordu... Şimdilerde güçlü sesiyle kulakların pasını siliyor! Ünlü sanatçıyı tanıyabildiniz mi?
Okuldan mahrum kalarak tarlalarda sabah akşam çalışan ve sesinin güzelliğini yakın çevresi fark edince hayallerinin peşinde koşan ünlü sanatçı, şimdilerde sahneleri ezip geçiyor. Ama o dönemde sadece sese değil, fiziğe de bakılıyordu... Dış görünüşü bahane edilerek zorbalığa maruz kalan bu sanatçımızı tanıyabildiniz mi?