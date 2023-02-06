Giriş Tarihi: 06.02.2023 07:34 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 07:36

Şöhret olduğunda henüz 2 yaşındaydı! Yeşilçam’ın 'Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu kendine bambaşka bir yol çizdi!

Yeşilçam'da Ayşecik karakteriyle hafızalara kazınan Zeynep Değirmencioğlu, evlendikten sonra kariyerine noktayı koyarak bambaşka bir hayat yaşamaya başladı. Yeşilçam'ın sevilen isminin zaman içindeki değişimi görenleri şaşırttı. Henüz 2 yaşındayken sinemaya adım atan Zeynep Değirmencioğlu 'Ayşecik' filmiyle Türk sinemasında çığır açmıştı. 20'li yaşlarına kadar çok sayıda filmde yer alan ve sonrasında sinemayı bırakan oyuncuyu yıllar sonra görenler hayret etti. Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu. İşte merak edenler için Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali…