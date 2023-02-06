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Haberler Galeri Şöhret olduğunda henüz 2 yaşındaydı! Yeşilçam’ın 'Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu kendine bambaşka bir yol çizdi!
Giriş Tarihi: 06.02.2023 07:34 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 07:36

Şöhret olduğunda henüz 2 yaşındaydı! Yeşilçam’ın 'Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu kendine bambaşka bir yol çizdi!

Yeşilçam'da Ayşecik karakteriyle hafızalara kazınan Zeynep Değirmencioğlu, evlendikten sonra kariyerine noktayı koyarak bambaşka bir hayat yaşamaya başladı. Yeşilçam'ın sevilen isminin zaman içindeki değişimi görenleri şaşırttı. Henüz 2 yaşındayken sinemaya adım atan Zeynep Değirmencioğlu 'Ayşecik' filmiyle Türk sinemasında çığır açmıştı. 20'li yaşlarına kadar çok sayıda filmde yer alan ve sonrasında sinemayı bırakan oyuncuyu yıllar sonra görenler hayret etti. Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu. İşte merak edenler için Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali…

Şöhret olduğunda henüz 2 yaşındaydı! Yeşilçam’ın ’Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu kendine bambaşka bir yol çizdi!

Zeynep Değirmencioğlu, Yeşilçam'da bir döneme damga vuran Ayşecik karakterine hayat veren isim olmuştu. Değirmencioğlu, henüz 2 yaşında ekranlarda yer almaya başlamıştı. Ünlü isim 20 yaşına dek pek çok farklı yapımda rol aldı. Türk sinemasında çocuk yıldızların önünü açan 'Ayşecik' karakteri ile gönülleri fetheden Zeynep Değişmencioğlu zirvedeyken bıraktığı oyunculuğa bir daha hiç dönmedi.

Şöhret olduğunda henüz 2 yaşındaydı! Yeşilçam’ın ’Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu kendine bambaşka bir yol çizdi!

Atıf Yılmaz'ın yönettiği, Zeynep Değirmencioğlu'nun başrolünde yer aldığı 'Ayşecik', izleyiciden gördüğü ilgi üzerine çekilen devam filmleriyle 11 yılda 15 filmlik seri haline getirildi.

Ayşecik rolüyle hafızalara kazınan Zeynep Değirmencioğlu, Külkedisi'ni de oynamıştı | Video

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Şöhret olduğunda henüz 2 yaşındaydı! Yeşilçam’ın ’Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu kendine bambaşka bir yol çizdi!

Filmin senaristi Hamdi Değirmencioğlu'nun kızı olan 1954 doğumlu Zeynep Değirmencioğlu, dönemin ünlü futbolcusu Fenerbahçeli Serkan Acar ile evlendikten sonra kendine bambaşka bir yol çizdi.

Şöhret olduğunda henüz 2 yaşındaydı! Yeşilçam’ın ’Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu kendine bambaşka bir yol çizdi!

Şimdilerde İstanbul'da emlakçılık yapan Zeynep Değirmencioğlu son hali ile merak konusu oldu.

Şöhret olduğunda henüz 2 yaşındaydı! Yeşilçam’ın ’Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu kendine bambaşka bir yol çizdi!

Zeynep Değirmencioğlu Ece Saruhan'a verdiği bir röportajda merak edilenleri yanıtlamıştı...

Çok uzun zamandır oyunculuk yapmıyorsunuz. Hiç özlediniz mi setleri, sinemayı?

Hiç özlemedim. Zaten 1.5 yaşımdan 20'me kadar setlerdeydim. Oyunculuğa benim bıraktığım yaşta başlayanlar var.

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