Son dakika ayrılık haberi: Emine Ün ile eşi Tolga Karakaş boşanıyor! Emine Ün sosyal medya hesabından böyle duyurdu...

Bir dönem ekranların aranılan isimlerinden olan Emine Ün, İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazınmıştı. Şimdilerde farklı markaların reklam yüzü olan Emine Ün sosyal medyadan yaptığı açıklama ile 2012 yılında evlendiği iş adamı Tolga Karakaş ile boşanma kararı aldıklarını duyurdu. Magazin gündemine son dakika olarak düşen Emine Ün ile eşi Tolga Karakaş'ın ayrılık haberinin ayrıntıları merak konusu olurken, Emine Ün yaptığı açıklamada "Tatlılıkla ve tüm güzellikleri dileyerek ayrılık kararı aldık" sözleri ile anlaşarak boşanma kararı aldıklarını belirtti. İşte son dakika ayrılık haberini ortaya çıkarak Emine Ün paylaşımı...