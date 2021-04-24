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Haberler Galeri Son dakika ayrılık haberi: Emine Ün ile eşi Tolga Karakaş boşanıyor! Emine Ün sosyal medya hesabından böyle duyurdu...
Giriş Tarihi: 24.04.2021 13:00 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 13:07

: ile eşi boşanıyor! Emine Ün sosyal medya hesabından böyle duyurdu...

Bir dönem ekranların aranılan isimlerinden olan , ile oynadığı filmi ile hafızalara kazınmıştı. Şimdilerde farklı markaların reklam yüzü olan Emine Ün sosyal medyadan yaptığı açıklama ile 2012 yılında evlendiği iş adamı ile boşanma kararı aldıklarını duyurdu. Magazin gündemine olarak düşen 'ın ayrılık haberinin ayrıntıları merak konusu olurken, Emine Ün yaptığı açıklamada "Tatlılıkla ve tüm güzellikleri dileyerek ayrılık kararı aldık" sözleri ile anlaşarak boşanma kararı aldıklarını belirtti. İşte son dakika ayrılık haberini ortaya çıkarak Emine Ün paylaşımı...

Son dakika ayrılık haberi: Emine Ün ile eşi Tolga Karakaş boşanıyor! Emine Ün sosyal medya hesabından böyle duyurdu...

Bir dönem ekranların aranılan isimlerinden olan , ile oynadığı filmi ile hafızalara kazınmıştı.

Son dakika ayrılık haberi: Emine Ün ile eşi Tolga Karakaş boşanıyor! Emine Ün sosyal medya hesabından böyle duyurdu...

Şimdilerde farklı markaların reklam yüzü olan sosyal medyadan yaptığı açıklama ile 2012 yılında evlendiği iş adamı ile boşanma kararı aldıklarını duyurdu.

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Son dakika ayrılık haberi: Emine Ün ile eşi Tolga Karakaş boşanıyor! Emine Ün sosyal medya hesabından böyle duyurdu...

Magazin gündemine olarak düşen ile eşi 'ın ayrılık haberinin ayrıntıları merak konusu olurken, Emine Ün yaptığı açıklamada "Tatlılıkla ve tüm güzellikleri dileyerek ayrılık kararı aldık" sözleri ile anlaşarak boşanma kararı aldıklarını belirtti.

Son dakika ayrılık haberi: Emine Ün ile eşi Tolga Karakaş boşanıyor! Emine Ün sosyal medya hesabından böyle duyurdu...

İşte ayrılık haberini ortaya çıkarak paylaşımı...

Son dakika ayrılık haberi: Emine Ün ile eşi Tolga Karakaş boşanıyor! Emine Ün sosyal medya hesabından böyle duyurdu...

paylaşımında "Her şey insanlar için. Eşim Tolga ile tatlılıkla ve tüm güzellikleri dileyerek, beraber ortak düşüncemiz neticesinde, yollarımızı ayırmanın doğru olduğuna karar verdik. Bu dünyada ve ahirette, dualarımız birbirimiz için her zaman birdir..." sözlerine yer verdi.

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