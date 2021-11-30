Son dakika | Bekledikleri haber geldi! Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın en mutlu günü

ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyonlar Olmak İster'in başarılı sunucusu oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal'ın ikinci çocuklarıyla ilgili uzun süredir bekledikleri haber geldi. İşte İmirzalıoğlu ve Kobal çiftinin mutlu haberinin detayları DOKTORLARI BEKLEDİKLERİ HABERİ VERDİ Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal, şu sıralar ikinci çocuk heyecanı yaşıyor. Üç buçuk aylık hamile olan Kobal, geçtiğimiz günlerde ultrasona girdi ve doktorları merakla beklenen haberi verdi: İKİNCİ BEBEK DE KIZ Doktorlarından kontrolleri sırasında müjdeli son dakika haberini alan İmirzalıoğlu ve Kobal çifti ikinci kez kız çocuk bekliyor İLK KIZLARI LALİN Lalin adında bir yaşında kızları olan ikiliyi bu haber sevince boğdu. İkinci kez ebeveyn olacak çiftin şu sıralar yeni bir isim arayışında olduğu öğrenildi.