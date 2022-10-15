Geçtiğimiz mayıs ayında akciğer kanseriyle mücadele ettiği ortaya çıkan Billur Kalkavan'dan son dakika acı haber geldi. 59 yaşında hayata gözlerini yuman Billur Kalkavan sanat camiasını da yasa boğdu. Hayat dolu oluşu ile bilinen Billur Kalkavan'ın ölüm haberi ile sarsılan sanatçı dostlarından hüzünlü veda paylaşımları geldi.