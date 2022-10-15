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Haberler Galeri SON DAKİKA: Billur Kalkavan'ın ölümü sanatçı dostlarını derinden sarstı! Doğa Rutkay'ın "Özür dilerim Billur" paylaşımı yürekleri sızlattı...
Giriş Tarihi: 15.10.2022 14:16 Güncelleme Tarihi: 15.10.2022 14:25

SON DAKİKA: Billur Kalkavan'ın ölümü sanatçı dostlarını derinden sarstı! Doğa Rutkay'ın "Özür dilerim Billur" paylaşımı yürekleri sızlattı...

59 yaşında hayata gözlerini yuman Billur Kalkavan sanat camiasını da yasa boğdu. Hayat dolu oluşu ile bilinen Billur Kalkavan'ın ölüm haberi ile sarsılan sanatçı dostlarından hüzünlü veda paylaşımları geldi. Billur Kalkavan'ın ölüm haberini yakın dostu Hamdi Alkan sosyal medya hesabından duyurdu. Yer aldığı dizi ve filmlerle hafızalara kazınan oyuncu Billur Kalkavan akciğer kanserine yenik düştü. Aralarında Hülya Koçyiğit, Yonca Evcimik, Pınar Altuğ, Armağan Çağlayan gibi ünlü isimlerin de yer aldığı sanatçı dostları Billur Kalkavan'ın ölüm haberinin ardından duydukları üzüntüyü sosyal medya üzerinden paylaşırken oyuncu Doğa Rutkay'ın Billur Kalkavan'a seslenişi yürekleri sızlattı "Özür dilerim Billur"...

SON DAKİKA: Billur Kalkavan’ın ölümü sanatçı dostlarını derinden sarstı! Doğa Rutkay’ın Özür dilerim Billur paylaşımı yürekleri sızlattı...

Geçtiğimiz mayıs ayında akciğer kanseriyle mücadele ettiği ortaya çıkan Billur Kalkavan'dan son dakika acı haber geldi. 59 yaşında hayata gözlerini yuman Billur Kalkavan sanat camiasını da yasa boğdu. Hayat dolu oluşu ile bilinen Billur Kalkavan'ın ölüm haberi ile sarsılan sanatçı dostlarından hüzünlü veda paylaşımları geldi.

SON DAKİKA: Billur Kalkavan’ın ölümü sanatçı dostlarını derinden sarstı! Doğa Rutkay’ın Özür dilerim Billur paylaşımı yürekleri sızlattı...

Billur Kalkavan'ın ölüm haberini yakın dostu Hamdi Alkan sosyal medya hesabından duyurdu.

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SON DAKİKA: Billur Kalkavan’ın ölümü sanatçı dostlarını derinden sarstı! Doğa Rutkay’ın Özür dilerim Billur paylaşımı yürekleri sızlattı...

Yer aldığı dizi ve filmlerle hafızalara kazınan oyuncu Billur Kalkavan akciğer kanserine yenik düştü.

SON DAKİKA: Billur Kalkavan’ın ölümü sanatçı dostlarını derinden sarstı! Doğa Rutkay’ın Özür dilerim Billur paylaşımı yürekleri sızlattı...

Aralarında Hülya Koçyiğit, Yonca Evcimik, Pınar Altuğ, Armağan Çağlayan gibi ünlü isimlerin de yer aldığı sanatçı dostları Billur Kalkavan'ın ölüm haberinin ardından duydukları üzüntüyü sosyal medya üzerinden paylaşırken oyuncu Doğa Rutkay'ın Billur Kalkavan'a seslenişi yürekleri sızlattı "Özür dilerim Billur"...

SON DAKİKA: Billur Kalkavan’ın ölümü sanatçı dostlarını derinden sarstı! Doğa Rutkay’ın Özür dilerim Billur paylaşımı yürekleri sızlattı...

"ÖZÜR DİLERİM BİLLUR"

Billur Kalkavan'ın hayatını kaybetmesinin ardından oyuncu Doğa Rutkay'dan dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımı geldi.

SON DAKİKA