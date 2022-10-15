Giriş Tarihi: 15.10.2022 14:16
Güncelleme Tarihi: 15.10.2022
14:25
SON DAKİKA: Billur Kalkavan'ın ölümü sanatçı dostlarını derinden sarstı! Doğa Rutkay'ın "Özür dilerim Billur" paylaşımı yürekleri sızlattı...
59 yaşında hayata gözlerini yuman Billur Kalkavan sanat camiasını da yasa boğdu. Hayat dolu oluşu ile bilinen Billur Kalkavan'ın ölüm haberi ile sarsılan sanatçı dostlarından hüzünlü veda paylaşımları geldi. Billur Kalkavan'ın ölüm haberini yakın dostu Hamdi Alkan sosyal medya hesabından duyurdu. Yer aldığı dizi ve filmlerle hafızalara kazınan oyuncu Billur Kalkavan akciğer kanserine yenik düştü. Aralarında Hülya Koçyiğit, Yonca Evcimik, Pınar Altuğ, Armağan Çağlayan gibi ünlü isimlerin de yer aldığı sanatçı dostları Billur Kalkavan'ın ölüm haberinin ardından duydukları üzüntüyü sosyal medya üzerinden paylaşırken oyuncu Doğa Rutkay'ın Billur Kalkavan'a seslenişi yürekleri sızlattı "Özür dilerim Billur"...