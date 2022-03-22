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Haberler Galeri SON DAKİKA | ‘Ciciş Kardeşler’den Esra cezaevine girmişti! ‘Ciciş Kardeşler’den Ceyda Ersoy akşam balıkçıdan fotoğraf paylaştı: Ablan hapiste, sen yemektesin!
Giriş Tarihi: 22.03.2022 21:37 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 21:37

SON DAKİKA | ‘Ciciş Kardeşler’den Esra cezaevine girmişti! ‘Ciciş Kardeşler’den Ceyda Ersoy akşam balıkçıdan fotoğraf paylaştı: Ablan hapiste, sen yemektesin!

Son Dakika: 'Ciciş Kardeşler' olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden 39 yaşındaki Esra Ersoy, 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu için gözaltına alındı. Adliye'ye sevk edilen 'Ciciş Kardeşler'den Esra, bugün alınan tutuklama kararı ile cezaevine gönderildi. Esra Ersoy, "Ben masumum. Alnım ak" ifadelerini kullandı. Akşam saatlerinde ise kardeşi Ceyda sosyal medyadan flaş bir paylaşımda bulundu. Balıkçıdan yemek yerken fotoğrafını paylaşan Ceyda Ersoy sosyal medyada tepki topladı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Ablan hapiste, sen yemektesin; olmadı." İfadelerini kullandı. İşte ayrıntılar!

SON DAKİKA | ‘Ciciş Kardeşler’den Esra cezaevine girmişti! ‘Ciciş Kardeşler’den Ceyda Ersoy akşam balıkçıdan fotoğraf paylaştı: Ablan hapiste, sen yemektesin!

Son Dakika...Bodrum 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10 Mart 2022'de yokluğunda yapılan duruşmada 'cinsel istismar" suçundan 8 yıl, 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan ise 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan Esra Ersoy hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

SON DAKİKA | ‘Ciciş Kardeşler’den Esra cezaevine girmişti! ‘Ciciş Kardeşler’den Ceyda Ersoy akşam balıkçıdan fotoğraf paylaştı: Ablan hapiste, sen yemektesin!

Esra Ersoy, dün akşam adli kontrol yükümlülüğü nedeniyle imza vermek için gittiği Etiler Polis Merkezi'nde gözaltına alındı.

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SON DAKİKA | ‘Ciciş Kardeşler’den Esra cezaevine girmişti! ‘Ciciş Kardeşler’den Ceyda Ersoy akşam balıkçıdan fotoğraf paylaştı: Ablan hapiste, sen yemektesin!

MAHKEMEYE ÇIKARILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün polis eşliğinde ve kelepçeli olarak Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na çıkarılan Esra Ersoy, mahkemeye çıkarıldı.

SON DAKİKA | ‘Ciciş Kardeşler’den Esra cezaevine girmişti! ‘Ciciş Kardeşler’den Ceyda Ersoy akşam balıkçıdan fotoğraf paylaştı: Ablan hapiste, sen yemektesin!

TUTUKLANMASINA KARAR VERİLDİ

Bodrum'daki mahkemeye Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlantı yapılan Esra Ersoy'un yüzüne kararın okunmasının ardından tutuklanmasına karar verildi.

'Ciciş Kardeşler'den Esra cezaevine girdi! Ciciş kardeşlerden Esra: ben masumum alnım ak! | Video

SON DAKİKA | ‘Ciciş Kardeşler’den Esra cezaevine girmişti! ‘Ciciş Kardeşler’den Ceyda Ersoy akşam balıkçıdan fotoğraf paylaştı: Ablan hapiste, sen yemektesin!

"ALNIM AK"

Esra Ersoy'un Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Cezaevi girişinde Ersoy, "Ben masumum. Alnım ak. Masumluğum da kanıtlanacak" dedi.

SON DAKİKA