Giriş Tarihi: 22.03.2022 21:37 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 21:37

SON DAKİKA | ‘Ciciş Kardeşler’den Esra cezaevine girmişti! ‘Ciciş Kardeşler’den Ceyda Ersoy akşam balıkçıdan fotoğraf paylaştı: Ablan hapiste, sen yemektesin!

Son Dakika: 'Ciciş Kardeşler' olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden 39 yaşındaki Esra Ersoy, 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu için gözaltına alındı. Adliye'ye sevk edilen 'Ciciş Kardeşler'den Esra, bugün alınan tutuklama kararı ile cezaevine gönderildi. Esra Ersoy, "Ben masumum. Alnım ak" ifadelerini kullandı. Akşam saatlerinde ise kardeşi Ceyda sosyal medyadan flaş bir paylaşımda bulundu. Balıkçıdan yemek yerken fotoğrafını paylaşan Ceyda Ersoy sosyal medyada tepki topladı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Ablan hapiste, sen yemektesin; olmadı." İfadelerini kullandı. İşte ayrıntılar!