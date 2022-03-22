'Ciciş Kardeşler'den Esra cezaevine girdi! Ciciş kardeşlerden Esra: ben masumum alnım ak! | Video
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Son Dakika... 'Ciciş Kardeşler' olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden 39 yaşındaki Esra Ersoy, 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Esra Ersoy, adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Ersoy, tutuklama kararının yüzüne okunmasının ardından cezaevine gönderildi. Ersoy cezaevine girerken, "Ben masumum. Alnım ak" dedi. İşte ayrıntılar!