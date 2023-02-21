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Haberler Galeri SON DAKİKA: Depremde hayata veda eden Taha Duymaz defnedildi! Taha Duymaz'ın kardeşinden mezarı başında yürek yakan paylaşım!
Giriş Tarihi: 21.02.2023 08:32 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 08:33

SON DAKİKA: Depremde hayata veda eden Taha Duymaz defnedildi! Taha Duymaz'ın kardeşinden mezarı başında yürek yakan paylaşım!

Hatay'da yokluk içinde yaşarken çektiği yemek videoları ile birdenbire ünlenen ve hayatı değişen fenomen Taha Duymaz, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremlerde enkaz altında kalarak yaşamını yitirmişti. Asrın felaketinde enkaz altında kalan Taha Duymaz'dan depremin 12. gününde acı haber gelmişti. 19 yaşında hayata veda eden Taha Duymaz ve kardeşi Melek Duymaz toprağa verildi. Enkaz başında umutla bekleyen ve acı haberler sarsılan kardeşlerinden Burak Duymaz bu defa Taha Duymaz'ın mezarı başından paylaşımda bulunarak yürekleri sızlattı. İşte Taha Duymaz'ın kardeşi Burak Duymaz'ın hüzünlendiren paylaşımı...

SON DAKİKA: Depremde hayata veda eden Taha Duymaz defnedildi! Taha Duymaz’ın kardeşinden mezarı başında yürek yakan paylaşım!

Hatay'da yaşadığı köy evinin mutfağında çektiği yemek videoları ile dikkat çeken sonrasında adını büyük bir kitleye duyurmayı başaran fenomen Taha Duymaz genç yaşta hayata veda etti. Ölüm onu yine her şeyin başladığı memleketi Hatay'da buldu.

SON DAKİKA: Depremde hayata veda eden Taha Duymaz defnedildi! Taha Duymaz’ın kardeşinden mezarı başında yürek yakan paylaşım!

Taha Duymaz, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremlerde enkaz altında kalarak yaşamını yitirmişti.

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SON DAKİKA: Depremde hayata veda eden Taha Duymaz defnedildi! Taha Duymaz’ın kardeşinden mezarı başında yürek yakan paylaşım!

Günlerdir süren umutlu bekleyiş yerini acıya bırakmıştı. Asrın felaketinde enkaz altında kalan Taha Duymaz'dan depremin 12. gününde acı haber gelmişti.

SON DAKİKA: Depremde hayata veda eden Taha Duymaz defnedildi! Taha Duymaz’ın kardeşinden mezarı başında yürek yakan paylaşım!

19 yaşında hayata veda eden Taha Duymaz ve kardeşi Melek Duymaz toprağa verildi.

SON DAKİKA: Depremde hayata veda eden Taha Duymaz defnedildi! Taha Duymaz’ın kardeşinden mezarı başında yürek yakan paylaşım!

Enkaz başında umutla bekleyen ve acı haberler sarsılan kardeşlerinden Burak Duymaz bu defa Taha Duymaz'ın mezarı başından paylaşımda bulunarak yürekleri sızlattı.

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