Giriş Tarihi: 01.11.2023 11:03 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 11:08

SON DAKİKA! Dilan Polat – Engin Polat operasyonunda şok detaylar! Gözaltı sonrası olay yaratan yanıt: Ne yok etmesi…

Ünlü fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile yakınları hakkındaki kara para aklama ve vergi kaçırma soruşturması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü… Lüks yaşantısı ve aşırıya kaçan harcamalarıyla bilinen Dilan Polat ve Engin Polat'ın çok kısa bir sürede bu kadar zengin olması herkesin dikkatini çekmişti. Sık sık görgüsüzlükle suçlanan Dilan ve Engin Polat çifti, sosyal medya hesabından yaptığı ortak açıklamayla şımarıklıkları ve gösterişlerinin olduğunu vurgulayarak özür dilemişti. Son olarak kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Engin Polat ile Dilan Polat İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Engin Polat ve Dilan Polat'ın gözaltına alınmasıyla ilgili MASAK raporu yeni detayları ortaya çıkardı. Polat ailesinin gözaltı sonrası ilk sözleri ise dikkat çekti.