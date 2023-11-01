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Haberler Galeri SON DAKİKA! Dilan Polat – Engin Polat operasyonunda şok detaylar! Gözaltı sonrası olay yaratan yanıt: Ne yok etmesi…
Giriş Tarihi: 01.11.2023 11:03 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 11:08

SON DAKİKA! Dilan PolatEngin Polat operasyonunda şok detaylar! Gözaltı sonrası olay yaratan yanıt: Ne yok etmesi…

Ünlü fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile yakınları hakkındaki kara para aklama ve vergi kaçırma soruşturması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü… Lüks yaşantısı ve aşırıya kaçan harcamalarıyla bilinen Dilan Polat ve Engin Polat'ın çok kısa bir sürede bu kadar zengin olması herkesin dikkatini çekmişti. Sık sık görgüsüzlükle suçlanan Dilan ve Engin Polat çifti, sosyal medya hesabından yaptığı ortak açıklamayla şımarıklıkları ve gösterişlerinin olduğunu vurgulayarak özür dilemişti. Son olarak kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Engin Polat ile Dilan Polat İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Engin Polat ve Dilan Polat'ın gözaltına alınmasıyla ilgili MASAK raporu yeni detayları ortaya çıkardı. Polat ailesinin gözaltı sonrası ilk sözleri ise dikkat çekti.

SON DAKİKA! Dilan Polat – Engin Polat operasyonunda şok detaylar! Gözaltı sonrası olay yaratan yanıt: Ne yok etmesi…

İstanbul'da daha önce haklarında soruşturma açılan ve şirketlerinde arama yapılan Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alındı.

SON DAKİKA! Dilan Polat – Engin Polat operasyonunda şok detaylar! Gözaltı sonrası olay yaratan yanıt: Ne yok etmesi…

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yakalanan Polat çifti ve Beyza Ekici, muhasebeci Ahmet Gün, Sezgin Polat, Kürşat Polat ile çok sayıda şüpheli, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

SON DAKİKA: Dilan Polat eşi Engin Polat ve Sıla Doğu gözaltına alındı! | Video

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SON DAKİKA! Dilan Polat – Engin Polat operasyonunda şok detaylar! Gözaltı sonrası olay yaratan yanıt: Ne yok etmesi…

Polat çifti hastaneye girişleri sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

SON DAKİKA! Dilan Polat – Engin Polat operasyonunda şok detaylar! Gözaltı sonrası olay yaratan yanıt: Ne yok etmesi…

Sağlık kontrolüne getirilen Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu ise, "İfademizi vereceğiz, o kadar" dedi.

SON DAKİKA! Dilan Polat – Engin Polat operasyonunda şok detaylar! Gözaltı sonrası olay yaratan yanıt: Ne yok etmesi…

Çift emniyete girişleri sırasında da soruları yanıtsız bıraktı.

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